Cuatro heridos en un atropello múltiple en una parada de autobús en Palma

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Palma, 18 oct (EFE).- Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas grave, en un atropello múltiple ocurrido en una parada de autobús situada en el camí Vell de Bunyola de Palma, y el conductor que ha causado el accidente ha sido detenido por un delito contra la seguridad vial y por imprudencia grave por la policía, ha informado a Efe el Ayuntamiento de Palma.

El suceso ha ocurrido a las 6:47 horas, en la parada de autobús situada a la altura del número 6 del camí Vell de Bunyola, en Son Fusteret, donde las cuatro personas han sido arrolladas cuando un vehículo se ha salido de la vía.

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Las cuatro personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad. Han sido atendidas por el 061 y trasladadas a distintos centros sanitarios de la ciudad, ha informado el servicio de emergencias.

Uno de los heridos es una mujer que se encuentra en observación en el Hospital Son Espases. Los demás han sido trasladados a la Policlínica Miramar y a la clínica Rotger. EFE

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