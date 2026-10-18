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Cataluña contará con un centro pionero en Europa de custodia de colecciones de museos

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Barcelona, 18 oct (EFE).- Cataluña contará en Sant Fruitós del Bages (Barcelona) con un centro pionero en Europa para custodiar los bienes patrimoniales de los museos catalanes, con una superficie que podrá llegar a los 64.000 metros cuadrados y donde se podrán albergar unas 140.000 piezas.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado por un centenar de representantes de instituciones museísticas catalanas, ha visitado este domingo las instalaciones de este edificio de nueva construcción que albergará la denominada 'Reserva Nacional de Cataluña', que podría entrar en servicio entre el tercer trimestre de 2029 y el primero de 2030, una vez termine la adecuación del espacio.

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Vieja reclamación de los responsables de museos, actualmente, los 122 museos catalanes registrados cuentan con 177 espacios de reserva, de los que 46 son reservas externas al centro, calculándose que son necesarios otros 38.091 metros cuadrados, incluida la Colección Nacional, para guardar todo el material con el que cuentan y que no muestran habitualmente al público (entre un 90 y un 95 % de lo que custodian).

De los estudios realizados en los últimos años, se constata que un 80 % de los museos tiene un espacio de reserva "insuficiente"; un 60 % de las reservas "no tienen unas condiciones adecuadas"; sólo uno de cada cuatro museos registrados tiene asegurado un espacio de almacenamiento para los próximos diez años y el 36 % de los museos catalanes asegura que no puede asumir el almacenamiento y la manipulación de objetos y artefactos voluminosos.

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El nuevo centro, que se inspira en experiencias de referencia europeas, aunque será una infraestructura compartida "sin precedentes", paliará estas problemáticas, sirviendo tanto a los Museos Nacionales, como a los de titularidad de la Generalitat, como a los registrados de ámbito provincial, comarcal y local, de diferentes temáticas y tamaños, así como a la Colección Nacional (fondos historicoartístico y de arqueología).

Además, tendrá un espacio para decomisos policiales y depósitos judiciales, así como para aquellas colecciones que deban custodiarse por "emergencias o desastres naturales", como una inundación.

La nave de Sant Fruitós del Bages se ubica en una parcela de 65.800 metros cuadrados, con una superficie construida de 33.488 metros cuadrados, aunque es ampliable a 64.000 metros cuadrados porque, gracias a un forjado, se separará en dos plantas diferentes.

En cuanto a si los museos deberán pagar para que se guarden sus objetos, Carreté ha informado de que está prevista una línea de convenio, con lo que será gratuito o supondrá una cuota simbólica.

Otra cuestión en el que se está trabajando con los Mossos d'Esquadra es en la seguridad del nuevo centro, ubicado en el "corazón de Cataluña", y que estará "estratégicamente" conectado con todo el territorio. EFE

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