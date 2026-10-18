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Carvajal y los aviones de papel sobrevuelan el derbi madrileño

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Madrid, 18 oct (EFE).- La posible aparición de Dani Carvajal con la camiseta del Getafe y las protestas de la afición del Rayo Vallecano contra su directiva, que provocaron la suspensión de su último encuentro frente al Athletic por el lanzamiento de cientos de aviones de papel, sobrevuelan el derbi madrileño que ambos equipos disputarán este lunes en el Coliseum.

El conjunto de José Bordalás, que llega tras empatar en la Liga Conferencia frente al Universitatea Craiova y perder contra el Barcelona en LaLiga, intentará recuperar el rumbo ante un rival cuya actualidad está marcada por el conflicto entre sus seguidores y el presidente Raúl Martín Presa, una situación que ha relegado a un segundo plano la competición.

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El Getafe afronta el encuentro con la expectación que ha despertado el fichaje de Carvajal, incorporado recientemente para reforzar el lateral derecho y cuya posible participación constituye uno de los principales alicientes del partido. El exjugador del Real Madrid continúa acumulando entrenamientos para alcanzar su mejor estado de forma y, aunque no parece probable que forme parte del once inicial, podría disfrutar de sus primeros minutos con la camiseta azulona.

En principio, Kiko Femenía parte con ventaja para ocupar el lateral derecho, una posición en la que Bordalás también cuenta con Andrés García, que se retiró al descanso frente al Universitatea Craiova por unas molestias, aunque el sábado ya se ejercitó junto al resto de sus compañeros.

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La enfermería vuelve a condicionar los planes del técnico alicantino, que tiene confirmadas las ausencias de Juanmi Rodríguez, lesionado en una rodilla, y de Christantus Uche, baja para toda la temporada.

A ellos podrían sumarse Enes Ünal y Orel Mangala, ambos con molestias musculares, Iván Azón, que tampoco jugó en Rumanía por problemas físicos, y Zaid Romero, que se retiró lesionado contra el Barcelona y cuya presencia ante el Rayo parece poco probable.

Las numerosas dudas obligarán a Bordalás a ajustar nuevamente su alineación después del desgaste acumulado por la competición europea, en la que el Getafe estrenó su participación con un empate frente al Universitatea Craiova gracias a un tanto de Nemanja Gudelj.

En LaLiga, el equipo azulón necesita recuperar una eficacia ofensiva que todavía no ha encontrado en este inicio de temporada. Con solo cuatro goles marcados en ocho jornadas, el Getafe presenta uno de los registros anotadores más discretos de la competición. La falta de gol contrasta con el rendimiento de Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, que acumula siete tantos, tres más que toda la plantilla del Getafe, un dato que refleja las dificultades ofensivas del conjunto de Bordalás.

Mientras, el Rayo Vallecano que ha vuelto a pasar una semana, y ya van muchas esta temporada, en la que los asuntos extradeportivos marcan su actualidad. El ruido generado por la fractura existente entre la afición y la directiva ha desviado la atención hasta el punto de relegar a un segundo plano lo que ocurre sobre el césped.

La pasada jornada, el duelo frente al Athletic se tuvo que suspender pasados los veinte minutos debido al lanzamiento por parte de la afición de miles de aviones de papel y otros objetos pequeños que cayeron sobre el césped en señal de protesta por la gestión del presidente Raúl Martín Presa. Ese partido se reanudará a puerta cerrada, todavía sin fecha concreta.

Con ese panorama, el Rayo ha preparado este derbi, para el que sigue sin estar disponible el lateral derecho rumano Andrei Ratiu, que se recupera de unas molestias musculares, y en el que tampoco jugará el central italo-brasileño Luiz Felipe, que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y prácticamente ha dicho adiós a la temporada.

El once de Beñat San José será similar al que salió de inicio la pasada jornada frente al Athletic Club, con Iván Balliu en el lateral derecho, Jorge de Frutos y Álvaro García en los extremos, y Sergio Camello, autor de siete goles este curso, en la punta de ataque.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Mojica; Mario Martín, Francho, Gudelj, Terrats; y Satriano.

Rayo Vallecano: Audero; Balliu, Lejeune, Mujaid, Pedrosa; Pedro Díaz, Pathé Ciss; De Frutos, Unai López, Álvaro; y Camello.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Coliseum.

Hora: 21:00 (19:00 GMT). EFE

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