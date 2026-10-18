Carvajal cambia de derbi

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Juan José Lahuerta

Madrid, 18 oct (EFE).- Dani Carvajal ha disputado derbis madrileños en los que estaban en juego títulos, lideratos y hasta una Liga de Campeones, pero este lunes puede descubrir otra forma de entender la rivalidad entre vecinos, la que enfrenta al Getafe y al Rayo Vallecano en el Coliseum, un escenario muy diferente al que acostumbraba a frecuentar con el Real Madrid y en el que podría estrenar su nueva camiseta.

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A sus 34 años, el lateral azulón afronta una etapa desconocida después de una carrera casi siempre ligada al Real Madrid, con el que conquistó seis Ligas de Campeones y se convirtió en uno de los futbolistas más laureados de su generación. Ahora, lejos de los focos del Santiago Bernabéu, busca recuperar el protagonismo en un equipo que compite con objetivos y recursos muy distintos.

Su llegada al Getafe, anunciada hace apenas unos días, ha despertado una expectación poco habitual en el conjunto azulón. No todos los días aterriza en el Coliseum un futbolista con semejante palmarés, acostumbrado a jugar finales europeas y a compartir vestuario con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.

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Sin embargo, su estreno todavía está pendiente. Carvajal acumula entrenamientos para alcanzar el ritmo competitivo necesario después de meses sin competir y José Bordalás no parece dispuesto a precipitar su regreso. Kiko Femenía parte con ventaja para ocupar el lateral derecho ante el Rayo, aunque el exmadridista podría disponer de sus primeros minutos si el técnico considera que está preparado.

El cambio de escenario es considerable. Durante años, los grandes derbis de Carvajal tuvieron como adversario al Atlético de Madrid y como escenario habitual el Santiago Bernabéu o el Metropolitano. Incluso disputó las finales de la Liga de Campeones de 2014 y 2016 contra el conjunto rojiblanco, dos encuentros que terminaron con el Real Madrid levantando el trofeo.

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En Lisboa, en 2014, Carvajal fue titular en la final que el Real Madrid ganó por 4-1 después de una prórroga que comenzó gracias al inolvidable cabezazo de Sergio Ramos en el tiempo añadido. Dos años después, en Milán, volvió a formar parte del once inicial, aunque una lesión le obligó a retirarse antes de que el equipo blanco conquistara el título en la tanda de penaltis.

Aquellos encuentros representaban la máxima expresión de una rivalidad que Carvajal conocía desde sus primeros años en el Real Madrid. Ahora, el posible estreno de su nueva etapa se presenta frente al Rayo Vallecano, otro representante del fútbol madrileño, pero con una rivalidad diferente, alejada de las grandes finales y vinculada a la pelea cotidiana por cada punto.

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También cambia su papel. En el Real Madrid era uno de los referentes de un vestuario acostumbrado a competir por todos los títulos. En el Getafe deberá ganarse un puesto en una plantilla que afronta una temporada exigente, con participación europea y dificultades para encontrar regularidad en LaLiga.

Bordalás dispone de Kiko Femenía y Andrés García para el lateral derecho, aunque la experiencia de Carvajal puede convertirse en un recurso importante para un equipo que necesita reforzar su competitividad. Su incorporación, además, aporta jerarquía a un vestuario que ha sufrido numerosas bajas durante este comienzo de temporada.

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En su presentación como jugador del Getafe, Carvajal recibió una pregunta sobre qué sentiría cuando tuviera que regresar al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid. Sin embargo, su respuesta no miró hacia su pasado, sino hacia su futuro más inmediato, el partido contra el Rayo.

"La verdad es que lo único que me imagino es que el míster me ponga el lunes y volver a jugar, sinceramente. Es lo que mi mente imagina ahora mismo, no me voy a inquietar por cosas que vengan en el futuro. Quiero jugar, me apetece mucho estar ahí, y eso es lo que pienso para el siguiente partido", afirmó.

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Carvajal no tiene asegurada su participación frente al Rayo, pero sí ha dejado clara su intención de estrenarse cuanto antes. Después de tantos años protagonizando los grandes duelos entre el Real Madrid y el Atlético, ahora solo piensa en uno mucho más modesto, aunque para él puede tener un significado especial. Porque Carvajal ya no mira al próximo derbi del Bernabéu. Mira al del Coliseum. EFE