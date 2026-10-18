Camello vale por dos Getafes

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Juan José Lahuerta

Madrid, 18 oct (EFE).- Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, ha marcado siete goles en las primeras ocho jornadas de Liga, casi el doble que toda la plantilla del Getafe, que apenas suma cuatro, una diferencia que retrata las dos realidades ofensivas de los equipos que este lunes se enfrentarán en el Coliseum y que, pese a su desigualdad eficacia ante la portería contraria, llegan al derbi madrileño igualados a ocho puntos.

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El delantero del conjunto rayista ha comenzado la temporada con una capacidad goleadora desconocida hasta ahora en su carrera en Primera División. Sus siete tantos le han situado entre los mejores artilleros del campeonato (solo suman más Lamine Yamal y Raphinha) y han convertido al Rayo en un equipo que encuentra en su delantero centro buena parte de las soluciones ofensivas que tanto le cuesta descubrir al Getafe.

La comparación resulta demoledora para el conjunto de José Bordalás. Enes Ünal, Martín Satriano, Ramón Terrats e Iván Azón son los cuatro futbolistas que han marcado en Liga con el equipo azulón. Ninguno ha conseguido repetir y, entre todos, apenas superan la mitad de los goles que acumula Camello.

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El atacante del Rayo, además, ha necesitado 495 minutos para alcanzar sus siete dianas, una media de un gol cada 71 minutos que contrasta con la producción del Getafe, que necesita 180 minutos de competición para celebrar uno.

Y eso que el Rayo Vallecano tampoco atraviesa una situación especialmente cómoda en la clasificación. Con ocho puntos, los mismos que el Getafe aunque con un partido menos por la suspensión del choque frente al Athletic, su mayor capacidad anotadora no se ha traducido en una ventaja deportiva porque sus problemas defensivos han neutralizado buena parte del rendimiento de sus delanteros.

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El Rayo ha marcado once goles y ha recibido dieciséis, mientras que el Getafe presenta un balance de cuatro a favor y diez en contra. Dos maneras diferentes de alcanzar idéntica puntuación: uno encuentra el gol con facilidad, pero sufre para proteger su portería; el otro concede menos, aunque cada tanto parece costarle un mundo.

Camello, además, guarda un buen recuerdo de su última visita al estadio del Getafe. El pasado 3 de mayo abrió el marcador en la victoria por 0-2 del Rayo Vallecano, un resultado que permitió al conjunto franjirrojo acercarse a la permanencia y mantener sus aspiraciones europeas.

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Aquel día marcó en el minuto 38 y Randy Nteka completó el triunfo en la segunda mitad. Cinco meses después, el delantero regresa al mismo escenario convertido en uno de los principales goleadores del campeonato y con una cifra que ya supera su mejor registro anotador en una temporada completa de Primera División.

Sus siete tantos también constituyen el mejor comienzo goleador de un futbolista del Rayo después de siete jornadas en lo que va de siglo, una explosión que le ha permitido situarse entre los delanteros españoles más destacados de este arranque de curso.

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En el Getafe, mientras tanto, Bordalás sigue buscando una referencia ofensiva capaz de asumir la responsabilidad del gol. Satriano, Ünal y Azón han conseguido marcar una vez, pero ninguno ha logrado establecer una continuidad anotadora que alivie las dificultades de un equipo acostumbrado a disputar encuentros de marcadores ajustados.

Las molestias físicas de Ünal y Azón tampoco ayudan al entrenador azulón, que afronta el derbi con dudas en su delantera después de una semana marcada por el desgaste europeo y el empate frente al Universitatea Craiova.

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El lunes, Camello tendrá enfrente a un equipo que necesita mejorar sus cifras ofensivas y que todavía no ha encontrado un goleador. El Rayo tiene uno que marca casi por dos plantillas enteras. O, al menos, por casi dos Getafes. EFE