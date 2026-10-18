Bordalás deja en el aire el debut de Carvajal: "Está preparado"

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Madrid, 18 oct (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este domingo que Dani Carvajal "está preparado" para jugar este lunes contra el Rayo Vallecano, aunque no quiso confirmar si el exjugador del Real Madrid debutará con su nuevo equipo y afirmó que tomará una decisión definitiva el mismo día del encuentro.

"No me gusta dar pistas. Dani viene trabajando fenomenal con el resto de compañeros y con el equipo. Hasta mañana no tomaré la decisión y ya sabréis si finalmente juega o no. Está preparado como el resto de compañeros y tomaremos la decisión mañana", declaró en rueda de prensa.

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El técnico alicantino también se refirió a la importancia del derbi madrileño después del empate del pasado jueves contra el Universitatea Craiova en la Liga Conferencia y descartó que el desgaste acumulado por la competición europea pueda servir como justificación ante el Rayo.

"Europa ya está olvidada. Estamos centrados única y exclusivamente en el partido de mañana contra el Rayo Vallecano. No hay que olvidar que LaLiga es lo que nos da de comer a todos y tenemos que centrarnos en el partido. Es importantísimo para nosotros, para el club y para todos. El equipo está bien, ha descansado y no hay excusas de que hayamos jugado el jueves", manifestó.

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"No valen las excusas. Todos sabemos las dificultades que estamos teniendo a lo largo de la temporada por las bajas, por el número de efectivos de los que disponemos y por el número de partidos. Es un derbi, van a venir muy motivados y tenemos que entender que es un partido muy determinante de cara a este comienzo de campeonato, que está siendo de máxima dificultad", añadió.

Además, reconoció que su equipo necesita mejorar tanto en ataque como en defensa después de un comienzo de temporada marcado por las dificultades para marcar y por algunos fallos que, a su juicio, han resultado decisivos.

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"Está claro que debemos mejorar aspectos del juego, en esa faceta goleadora. También en la defensiva a pesar de que no somos uno de los equipos que más hemos recibido. Estamos cometiendo errores infantiles, errores muy graves que han costado puntos. Eso tenemos que mejorarlo. Y a nivel ofensivo tenemos que aportar todos mucho más para conseguir la victoria", señaló.

También se refirió a Borja Mayoral, del que espera que alcance cuanto antes su mejor versión: "Está claro que necesitamos a todos al máximo nivel. Ojalá Borja alcance su mejor nivel. Es lo que desea el futbolista y lo que deseamos todos".

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Sobre el Rayo, destacó que mantiene buena parte de la estructura de las últimas temporadas pese al cambio de entrenador y evitó pronunciarse sobre el conflicto entre la afición y la directiva del conjunto vallecano.

Por último, preguntado por posibles incorporaciones y por el nombre de Jadon Sancho, actualmente sin equipo, evitó valorar cualquier operación: "Entiendo que me preguntéis por Jadon Sancho y por cualquier jugador, pero ahora mismo estamos centrados en el partido de mañana". EFE

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