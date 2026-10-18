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Aviso rojo por lluvias muy intensas en Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera

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Madrid, 18 oct (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este domingo en aviso rojo por 'peligro extraordinario' de lluvias muy fuertes en las islas de Ibiza y Formentera y las provincias de Valencia y Alicante, donde se podría acumular 90 litros por metro cuadrado en una hora causando inundaciones.

En Valencia, la zona donde se prevé que caiga más agua es el litoral sur, al noroeste de Gandía. En algunos puntos se pueden acumular 200 litros por metro cuadrado en 12 horas y más de 300 litros en 24 horas.

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En la misma franja, el aviso rojo se extiende al norte de Alicante, con acumulados similares que pueden causar problemas.

En las islas de Ibiza y Formentera se podrían dar acumulados de 90 litros por metro cuadrado en una hora.

En aviso naranja por peligro importante de lluvias están también varias zonas de interior de Sevilla (sur), Málaga (Ronda) y Cádiz (Grazalema), el litoral de Granada y Almería, Murcia, Ibiza, Formentera y Mallorca.

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La precipitación acumulada en las zonas en aviso naranja podría ser de más de 50 litros por metro cuadrado en una hora, con acumulados de más de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. En las Islas Baleares, esos 150 litros podrían caer en tan solo 5 o 6 horas.

Además de precipitaciones muy intensas, las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento en las citadas áreas.

En aviso amarillo por vientos del nordeste muy intensos, con rachas de 50 a 60 kilómetros hora (fuerza 7) y olas de hasta 4 metros en el litoral están este domingo A Coruña, Girona, Castellón, Valencia, Mallorca, Ibiza, Formentera, Tarragona y Alicante.

Aemet advierte de que estas lluvias tan intensas pueden causar inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, así como crecidas repentinas en arroyos y ramblas, sobre todo en áreas con suelos saturados por anteriores episodios de precipitación.

El episodio meteorológico viene determinado por el descuelgue y aislamiento de la dana Adam sobre el norte de la Península y su interacción con otro sistema de bajas presiones en el suroeste peninsular, mientras que la posición del anticiclón en las islas británicas contribuye a inducir un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea peninsular y Baleares. EFE

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