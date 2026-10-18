Adif suspende la circulación de las líneas de Cercanías de Valencia en la zona de alerta

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València, 18 oct (EFE).- Adif ha informado de que a partir de las 20:00 horas se va a interrumpir la circulación de las líneas de Cercanías C1 (València Estació Nord-Gandia) y C2 (València Estació Nord-Moixent), a consecuencia de la alerta roja por lluvias y tormenta en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante.

La interrupción de la circulación se mantendrá hasta nuevo aviso y Adif recomienda consultar el estado de la red ferroviaria a través de los canales oficiales.

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Renfe había puesto en marcha su protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos (FMA), que establece un marco de anticipación, coordinación y toma de decisiones ante episodios meteorológicos adversos con potencial afección a la infraestructura y al servicio.

De acuerdo con este protocolo, indica, ha mantenido una vigilancia reforzada en los tramos y franjas horarias de mayor riesgo y adaptará el servicio a la evolución de las condiciones meteorológicas y del estado de la infraestructura.

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Precisa asimismo de que las previsiones que se manejan proceden de un convenio de Aemet con Adif, que informa de los niveles de alerta sobre la traza ferroviaria con una resolución de 3 kilómetros, más precisa que la de los avisos generales.

Renfe afirma que la seguridad de sus trabajadores y de los ciudadanos es lo primero, y todas las decisiones sobre el servicio se adoptan atendiendo a criterios técnicos y de seguridad. EFE

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