Espana agencias

Acaba la legislatura y la mayoría de españoles no conoce a la mitad de los ministros de Sánchez, según el CIS

Imagen 4RUPJ6UW6NDN3DI2YYSKCLNXR4
Guardar

El adelanto de las elecciones generales ha puesto punto y final a una legislatura que evidencia un amplio desconocimiento de quiénes son los ministros que han acompañado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, para la mayoría de españoles, la mitad de ellos son unos auténticos desconocidos, siendo la titular de Educación, Milagros Tolón, una de las últimas en llegar, quien encabeza este listado.

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de octubre, publicado este miércoles, incluye la tabla de valoración de ministros que este órgano publica cada tres meses así como el grado de conocimiento que tienen los españoles de cada de uno de ellos.

PUBLICIDAD

En concreto, el 84,9% de los encuestados asegura no conocer a la responsable de Educación, Milagros Tolón, que es una de las ministras que entraron a finales de 2025, en sustitución de Pilar Alegría, que fue candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno aragonés.

Le siguen, con un 73,2%, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, recientemente designado cabeza de lista del PSC a las elecciones generales del 29N.

PUBLICIDAD

HEREU ES CANDIDATO DEL PSC

Al contrario que Hereu, que comenzó la legislatura con la cartera de Industria y Turismo, Aaegesen ocupa su cargo desde finales de 2024, cuando cogió el testigo que dejó Teresa Ribera, ahora vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, y comisaria de Competencia.

Desde el inicio de la legislatura también está la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y, sin embargo, sólo tres de cada diez españoles la conoce, pese a que tiene más visibilidad desde finales del año pasado, cuando pasó a sustituir a Alegría en su faceta de portavoz del Gobierno.

Entre los más desconocidos se encuentran también las ministras de Infancia, Sira Rego, de IU (70,5% de menciones); de Ciencia, Diana Morant (66,6%); y de Igualdad, Ana Redondo (62,7%), así como los titulares de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, procedente de Sumar, y de Hacienda, Arcadi España (60,1%), el último fichaje de Sánchez para sustituir a María Jesús Montero tras presentar su candidatura a la Junta de Andalucía.

La encuesta revela también que más de la mitad de los españoles no conoce al titular de Cultura, Ernest Urtasun, también de Sumar; a la de Vivienda, Isabel Rodríguez; y al máximo responsable del Ministerio de Agricultura, Luis Planas.

MARLASKA Y ROBLES, ENTRE LOS MÁS CONOCIDOS

Por contra, el organismo que dirige el sociólogo José Félix Tezanos desvela que la ministra más conocida por los españoles es la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díez, con un 97,4% de menciones, seguida muy de cerca por los dos ministros que precisamente están con Sánchez desde que hace ocho años ocupó el Palacio de la Moncloa.

Se trata de los titulares de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles. Curiosamente, el barómetro de octubre revela que mientras el primero es el ministro peor valorado, la segunda está en la cabeza de los ministros que han recibido un aprobado de la ciudadanía. En la lista de los más 'populares' también aparecen Óscar Puente (Transportes) y Félix Bolaños (Presidencia y Justicia).

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

En su mayoría, según las autoridades, son personas que estaban en los asentamientos de las playas

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

La Oficina del Censo Electoral comenzará a mandar la documentación a partir del 9 de noviembre y el envío final del sobre debe completarse antes del 25

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

Peligro extremo por lluvias en Valencia y Alicante: la Aemet activa el aviso rojo en un domingo marcado por la DANA Adam

Se prevén chubascos torrenciales y persistentes hasta el lunes, con picos de 180 litros por metro cuadrado y vientos de hasta 70 kilómetros por hora

Peligro extremo por lluvias en Valencia y Alicante: la Aemet activa el aviso rojo en un domingo marcado por la DANA Adam
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

Madrid multa con 129.000 euros a la empresa suiza que le suministra los helicópteros contra incendios porque no estuvieron operativos varios días de la campaña de verano

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

El FC Barcelona mantiene el pleno con una goleada por 2-5 ante el Real Betis y se enciende antes del Clásico

ECONOMÍA

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

DEPORTES

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi