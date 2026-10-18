Acaba la legislatura y la mayoría de españoles no conoce a la mitad de los ministros de Sánchez, según el CIS

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El adelanto de las elecciones generales ha puesto punto y final a una legislatura que evidencia un amplio desconocimiento de quiénes son los ministros que han acompañado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, para la mayoría de españoles, la mitad de ellos son unos auténticos desconocidos, siendo la titular de Educación, Milagros Tolón, una de las últimas en llegar, quien encabeza este listado.

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de octubre, publicado este miércoles, incluye la tabla de valoración de ministros que este órgano publica cada tres meses así como el grado de conocimiento que tienen los españoles de cada de uno de ellos.

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En concreto, el 84,9% de los encuestados asegura no conocer a la responsable de Educación, Milagros Tolón, que es una de las ministras que entraron a finales de 2025, en sustitución de Pilar Alegría, que fue candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno aragonés.

Le siguen, con un 73,2%, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, recientemente designado cabeza de lista del PSC a las elecciones generales del 29N.

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HEREU ES CANDIDATO DEL PSC

Al contrario que Hereu, que comenzó la legislatura con la cartera de Industria y Turismo, Aaegesen ocupa su cargo desde finales de 2024, cuando cogió el testigo que dejó Teresa Ribera, ahora vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, y comisaria de Competencia.

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Desde el inicio de la legislatura también está la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y, sin embargo, sólo tres de cada diez españoles la conoce, pese a que tiene más visibilidad desde finales del año pasado, cuando pasó a sustituir a Alegría en su faceta de portavoz del Gobierno.

Entre los más desconocidos se encuentran también las ministras de Infancia, Sira Rego, de IU (70,5% de menciones); de Ciencia, Diana Morant (66,6%); y de Igualdad, Ana Redondo (62,7%), así como los titulares de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, procedente de Sumar, y de Hacienda, Arcadi España (60,1%), el último fichaje de Sánchez para sustituir a María Jesús Montero tras presentar su candidatura a la Junta de Andalucía.

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La encuesta revela también que más de la mitad de los españoles no conoce al titular de Cultura, Ernest Urtasun, también de Sumar; a la de Vivienda, Isabel Rodríguez; y al máximo responsable del Ministerio de Agricultura, Luis Planas.

MARLASKA Y ROBLES, ENTRE LOS MÁS CONOCIDOS

Por contra, el organismo que dirige el sociólogo José Félix Tezanos desvela que la ministra más conocida por los españoles es la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díez, con un 97,4% de menciones, seguida muy de cerca por los dos ministros que precisamente están con Sánchez desde que hace ocho años ocupó el Palacio de la Moncloa.

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Se trata de los titulares de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles. Curiosamente, el barómetro de octubre revela que mientras el primero es el ministro peor valorado, la segunda está en la cabeza de los ministros que han recibido un aprobado de la ciudadanía. En la lista de los más 'populares' también aparecen Óscar Puente (Transportes) y Félix Bolaños (Presidencia y Justicia).