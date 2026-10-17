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Vidorreta: “Hemos dominado en el marcador todo el partido”

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Manresa (Barcelona), 17 oct (EFE).- El entrenador del Unicaja Málaga, Txus Vidorreta, remarcó este sábado que “el equipo ha dominado en el marcador todo el partido” en la victoria de los suyos en el Nou Congost por 72-84 ante el Kids&Us Manresa.

El técnico vasco se mostró muy contento por la imagen dada tras un inicio de temporada irregular. “Hemos hecho un muy buen partido, como lo demuestra el resultado, y Hunt ha sido un jugador importantísimo. El punto principal, sin embargo, ha sido que el Manresa no ha podido jugar su juego, y eso es mérito nuestro”, dijo.

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“El equipo está creciendo y vemos mejoría, pero hay que recordar que veníamos con tres bajas importantes, y luego Manresa también tenía tres bajas muy importantes, entre ellas su mejor jugador”, añadió.

Por último, Vidorreta habló del muy buen partido de Cameron Hunt. “Ha hecho un partidazo, y sí que es cierto que en algunos momentos lo he tenido que controlar, porque el ambiente estaba caldeado y ya se habían pitado algunas técnicas. Él parece un jugador frío, pero en algún partido ya le han pitado alguna técnica innecesaria”, zanjó. EFE

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jvs/sab

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