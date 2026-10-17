España

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Guardar

¿Participaste en el sorteo 5 de las 21:15 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados ganadores de la lotería llevada a cabo este sábado 17 de octubre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 17 de octubre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 1, 0, 9.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

Seis dotaciones rastrean la zona por las fuertes lluvias que afectan al Maresme

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

El FC Barcelona mantiene el pleno con una goleada por 2-5 ante el Real Betis y se enciende antes del Clásico

La expulsión de Facundo Bernal en el segundo tiempo inclinó un partido que tuvo a Lamine Yamal como una de sus figuras

El FC Barcelona mantiene el pleno con una goleada por 2-5 ante el Real Betis y se enciende antes del Clásico

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

El vuelo regresó a El Prat sin heridos y Protección Civil activó el plan Aerocat de forma preventiva

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

La DANA Adam deja más de 100 incidencias en El Ejido y pone en alerta roja a zonas de Almería, Valencia, Alicante y Barcelona

Los servicios de emergencia han activado planes especiales, enviado avisos a móviles y ordenado restricciones preventivas ante el riesgo de inundaciones y crecidas de cauces

La DANA Adam deja más de 100 incidencias en El Ejido y pone en alerta roja a zonas de Almería, Valencia, Alicante y Barcelona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

El FC Barcelona mantiene el pleno con una goleada por 2-5 ante el Real Betis y se enciende antes del Clásico

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

La DANA Adam deja más de 100 incidencias en El Ejido y pone en alerta roja a zonas de Almería, Valencia, Alicante y Barcelona

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

ECONOMÍA

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

DEPORTES

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”