Temas del día de EFE España del domingo 18 de octubre de 2026

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ELECCIONES PP

Madrid - A menos de un mes para el inicio de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un acto de precampaña en Barcelona junto al cabeza de lista por esta provincia, Xavier García Albiol.

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- A las 11:30 horas

SEMANA POLÍTICA

Madrid - Despejadas las incógnitas de las coaliciones que se presentan a las elecciones del 29 de noviembre, la semana política estará centrada en la precampaña con actos de los principales líderes políticos y a la espera de conocer las los cabezas de lista provinciales de las formaciones que aún no las han dado a conocer, como el PP o Vox.

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(Texto a las 08:30. 600 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023724131)

TIEMPO LLUVIAS

Madrid - La dana de gran impacto Adam, la primera de esta temporada, alcanza su punto álgido este domingo, con las provincias de Alicante y Valencia en aviso rojo por fuertes lluvias, que podrían llegar a ser torrenciales y causar inundaciones.

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CRISIS VIVIENDA (Entrevista)

Alicante - España afronta uno de los periodos históricos con "mayor volumen de demandantes en alquiler", cuyos precios "se tensionan" en la actualidad porque no hay una oferta suficiente, según sostiene, en una entrevista con EFE, Paloma Taltavull, catedrática de Economía Aplicada y miembro del grupo de asesores del mercado inmobiliario de Naciones Unidas. Guzmán Robador.

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BANCA RESULTADOS

Madrid - Los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- obtuvieron un beneficio neto conjunto de cerca de 29.235 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 15 % más que en el mismo periodo de 2025, según el consenso de analistas consultado por EFE.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8021085232)

DEFENSA CNI

Madrid - Para afrontar las amenazas derivadas de la inteligencia artificial (IA) ofensiva y blindarse frente a la computación cuántica, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está apostando por la captación de talento técnico con el foco puesto en la mujer en un sector, el de la ingeniería, que sigue estando masculinizado. Teresa Díaz.

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(Texto a las 09:30. 719 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8000571425)

CEMENTERIOS MUSULMANES

Madrid - España cuenta con 44 cementerios musulmanes, pero solo 14 de ellos disponen de sepulturas libres, según un estudio de la asociación Entierro Digno, que revela también que tres comunidades autónomas (Extremadura, Cantabria y Castila-La Mancha) no tienen ningún espacio. Raquel de Blas.

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(Texto a las 08:00. 800 palabras) (Foto)

NEUROCIENCIA COMUNICACIÓN (Entrevista)

Madrid - Conectar el cerebro con tecnologías de uso diario como el móvil para fines como que una persona ciega pueda ver imágenes que es incapaz de ver con sus ojos puede sonar a ciencia ficción pero no lo es. Es ciencia básica que en apenas una década podría estar en uso en la vida real, sostiene el neurocientífico de la Universidad estadounidense de Washington, Rajesh Rao, en una entrevista con EFE. Caty Arévalo.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8021646538)

SEGURIDAD INFORMÁTICA (Crónica)

Barcelona - La inteligencia artificial ha cambiado las reglas de la ciberseguridad al permitir que personas sin grandes conocimientos técnicos puedan ejecutar ataques complejos, según advierte Ralph Echemendia, conocido como el 'hacker de Hollywood' por su labor en producciones como 'Snowden' o 'Mr.Robot'. Àlex Gutiérrez Páez.

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ALIMENTACIÓN CONSUMO

Madrid - La campaña de Navidad se adelanta cada año más en los supermercados españoles, que exhiben turrones, mantecados y panettones desde hace semanas; los operadores reconocen que esta estrategia ayuda a la planificación de las tiendas y que permite a algunos consumidores dosificar sus gastos.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8022482872)

AGUA MUNICIPIOS (Crónica)

Alcorlo (Guadalajara) - Las aguas del pantano de Alcorlo (Guadalajara) esconden un pueblo del que hace ahora medio siglo se produjo el gran éxodo de sus vecinos ante la inminente llegada de las aguas que lo cubrieron para convertirse en una infraestructura hídrica necesaria en Guadalajara. Beatriz Retuerta.

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PREMIOS PRINCESA

Barcelona - Studio Ghibli recibirá el 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, galardón a una productora cuyos filmes han revolucionado la animación desde la artesanía visual y gracias a una fantasía desbordante dotada de reglas propias que ha calado en los creadores españoles, como explican algunos a EFE.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 55021634015)

SERIES ESTRENO (Entrevista)

Madrid - A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Shemar Moore admite que siempre ha tenido "hambre de éxito" y ha trabajado duro para alcanzar su sueño de ser actor. "Nadie se imaginaba que tendría esta vida", reconoce a EFE el protagonista de la serie 'S.W.A.T', que regresa a la pequeña pantalla con la secuela 'Exiles'. Esperanza Ronda.

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CINE SITGES (Entrevista)

Sitges (Barcelona) - Las cineastas mexicanas Carla Sierra y Ale García exploran el terror de la culpa extrema en ‘La mujer que soñaba bajo el agua’, una película presentada en el Festival de Sitges en la que Mabel Cadena se pone en la piel de una madre que desconecta de la realidad tras la muerte de su hijo.

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SERIE PREVIA

ETA ANIVERSARIO

Madrid - Quince años después de que ETA anunciara el 11 de octubre de 2011 el fin de la violencia terrorista, continúan abiertas una decena de investigaciones y procesos judiciales relacionados con atentados de la banda, con su financiación o con la responsabilidad de antiguos miembros de la cúpula etarra.

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ETA ANIVERSARIO

Bilbao - El tratamiento del terrorismo en las aulas sigue siendo una asignatura pendiente, ausente en los currículos educativos, pese a los múltiples recursos pedagógicos existentes y ante el desconocimiento de los jóvenes del pasado más reciente de la historia de Euskadi. Jon Ander Santamaría.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:15h.- Cervelló (Barcelona).- AÑO TARRADELLAS.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza el acto institucional de rehabilitación de la tumba del expresidente catalán Josep Tarradellas, con motivo de la conmemoración del 50º aniversario de su retorno a Cataluña desde el exilio. Cementerio de Cervelló. C/ Àngels, 1. (Texto)

11:30h.- Barcelona.- ELECCIONES PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto de precampaña en Barcelona. Palau de Congressos de Catalunya. Av. Diagonal, 661. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JUNTS.- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, atiende a los medios desde el Mercado de Sant Antoni de Barcelona para valorar la actualidad política. Mercado de Sant Antoni (C/ Urgell-C/ Tamarit). (Texto)

12:30h.- Valladolid.- ELECCIONES GENERALES.- La portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, mantiene un encuentro con afiliados y simpatizantes del PP junto al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, el presidente provincial del PP, Conrado Íscar, y concejales, diputados y senadores. Calle Cascajares, 9 (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

Barcelona.- CÓMIC CÁNCER.- Jess, la autora de 'A los pechos me remito' (Norma Editorial), explica en una entrevista con EFE cómo el cáncer de mama cambió su vida de un día para otro con solo 36 años y el viaje emocional que vivió y plasmó en un libro lleno de referencias pop y consejos que a ella le hubiera gustado tener. Por Lara Malvesí. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- ENFERMEDAD ELA.- La Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), en colaboración con BenalELA, celebra una jornada solidaria para visibilizar la realidad de las personas con ELA y recaudar fondos destinados a apoyar a pacientes y familias, en la que elaborarán un pastel de 96 metros de longitud con forma de lazo. Plaza de España.

11:00h.- Zamora.- CARRERA CÁNCER.- Celebración de la carrera y la marcha popular 'Mucho x Vivir' que organiza la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora con motivo del Día del Cáncer de Mama. Ciudad Deportiva Municipal. (Texto) (Foto)

11:30h.- Arévalo (Ávila).- PROTESTA BIOMETANO.- La asociación 'Stop Biometano La Moraña' ha convocado una marcha en la localidad abulense de Arévalo, con el objetivo de mostrar su rechazo con la media docena plantas proyectadas en esta zona de la provincia de Ávila. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid y varias ciudades.- BIENESTAR ANIMAL.- Concentración convocada por el partido Pacma por la inclusión de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal en varias ciudades españolas, entre ellas, Madrid, Barcelona, València, Zaragoza, San Sebastián y Sevilla. En Madrid la protesta es en la Plaza de Callao. (Foto)

12:30h.- Sanxenxo (Pontevedra).- REY JUAN CARLOS.- El ‘Bribon’, que estará nuevamente patroneado por el rey Juan Carlos, defiende su liderato en la sexta serie de la Liga de 6 Metros en la Ría de Pontevedra. Real Club Náutico. (Texto) (Foto)

21:00h.- Playa de las Américas (Tenerife).- CIENCIA STARMUS.- El astronauta canadiense Chris Hadfield, veterano de la Estación Espacial Internacional y de los transbordadores Atlantis y Endeavour, conversa con el compositor británico Rick Wakeman, del grupo Yes, en el festival científico Starmus. Pirámide de Arona.

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA ARTES.- La cantante y escritora estadounidense Patti Smith llega a Oviedo, donde el viernes recogerá el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN.- Llega a Oviedo Stefan Schmitz, director ejecutivo de Crop Trust y representante de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Albacete.- TOROS ALBACETE.- El alcalde de Albacete Manuel Serrano, asiste al Festival Taurino a beneficio de la Institución Benéfica Sagrado Corazón Cotolengo. Plaza de Toros.

19:00h.- Madrid.- REAL ACADEMIA.- Acto de ingreso en la Real Academia Española de la filóloga Cristina Sánchez para ocupar la silla p minúscula. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- San Sebastián.- MÚSICA THE NATIONAL.- La banda estadounidense The National ofrece su único concierto de 2026 en San Sebastián dentro de la programación de Kursaal Eszena.

21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA FESTIVAL SONORA.- Conciertos sinfónico del grupo Efecto Pasillo, con la Orquesta Maestro Valle y Barrios Orquestados, en la tercera jornada del Festival Sonora. Plaza de Santa Ana.

EFE

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