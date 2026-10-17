Salvamento remolca una patera con 41 magrebíes avistada a 26 millas de Lanzarote

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Santa Cruz de Tenerife, 17 oct (EFE).- Salvamento Marítimo está remolcando hasta el puerto de Arrecife en Lanzarote una patera con 41 hombres de origen magrebí, y que fue localizada cuando navegaba 26 millas al noreste de la isla, según han informado este sábado a EFE fuentes de la sociedad estatal.

El rescate de esta embarcación precaria ha sido coordinado por Salvamento Marítimo tras recibir un aviso del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, según el cual al parecer habría partido una neumática desde Sidi Ifni (Marruecos).

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A continuación se procedió a movilizar a la Salvamar Al Nair y el helicóptero Helimer 211, además de solicitar la colaboración de un buque mercante en zona.

A las 13:48 hora canaria la Salvamar Al Nair localizó a 26 millas al noreste de Arrecife la embarcación, que resultó ser una patera de madera.

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Los rescatados son 41 varones de origen magrebí, todos en aparente buen estado de salud.

La Salvamar ha puesto rumbo a Arrecife remolcando la embarcación rescatada, y se espera que la llegada a puerto sea alrededor de las 15:20 hora canaria, según han añadido las fuentes. EFE

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