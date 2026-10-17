Protección Civil manda un Es Alert en Granollers (Barcelona) por lluvia torrencial

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Barcelona, 17 oct (EFE).- Protección Civil ha enviado un nuevo mensaje Es Alert esta noche a los móviles de la ciudad barcelonesa de Granollers ante la lluvia torrencial que cae en la zona.

Fuentes de Protección Civil han explicado a EFE que se ha decidido el envío de este nuevo mensaje Es Alert ante la situación del terreno en Granollers, una de las ciudades más afectadas por el episodio excepcional de lluvia registrado en esa localidad hace trece días y donde falleció un menor, encontrado días después en el mar.

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Este organismo de prevención pide a los ciudadanos que tomen medidas de autoprotección, que eviten desplazamientos, que no se acerquen a ríos y barrancos, que no bajen a subterráneos y que permanezcan en los pisos altos de los edificios.

En caso de riesgo, recuerda que hay que llamar al teléfono de emergencias 112. EFE