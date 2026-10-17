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Page se ausenta del Comité Federal del PSOE al considerarlo una reunión de trámite en la que no se puede intervenir

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, no ha acudido al Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado en Fuenlabrada (Madrid) al considerar que se trata de una reunión de trámite "sin posibilidad de intervención".

El líder de los socialistas de Castilla-La Mancha, principal voz crítica con el secretario general, Pedro Sánchez, dentro del partido, ha decidido no acudir a este acto, en el que se van a ratificar las listas electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre, según han confirmado fuentes de su entorno a Europa Press.

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Page lamenta que no se permita intervenir a los dirigentes que quieran tomar la palabra, al contrario de lo que sucede habitualmente en las reuniones del Comité Federal y por tanto ha preferido que acudan los candidatos incluidos en las listas al Congreso y al Senado.

En las circunscripciones de Castilla-La Mancha hay dos ministras del Gobierno de Sánchez que encabezan listas al Congreso, la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en Ciudad Real y la de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en Toledo.

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Ferraz decidió cambiar el formato habitual del Comité Federal, que suele celebrarse en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid y convertirlo en un mitin con el que lanzar la precampaña a las generales del 29N. Solamente hablarán el alcalde de la ciudad, Javier Ayala, el líder del PSOE-M, Óscar López y finalmente cerrará Sánchez.

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