Numerosos cambios en los onces de Pellegrini y Flick

Sevilla, 17 oct (EFE).- Los técnicos del Betis, Manuel Pellegrini, y del Barcelona, Hansi Flick, presentan este sábado numerosos cambios en su respectivos onces en el partido que disputan en La Cartuja, de los que la mayor novedad es la primera titularidad en esta temporada del argentino Giovani Lo Celso y de Dani Ceballos.
El once bético es el formado por Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Valentín, Fran García; Facundo Bernal, Ceballos, Fornals; Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.
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Por su parte, Hansi Flick, sale con Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Adeyemi; y Gabriel Jesús. EFE
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