Muere el hombre herido por arma de fuego durante un enfrentamiento en Pechina (Almería)

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Almería, 17 oct (EFE).- Un hombre que resultó herido de gravedad por arma de fuego en el abdomen durante los tiroteos registrados esta madrugada en Pechina (Almería) ha fallecido en el hospital, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

La víctima mortal es uno de los dos varones de origen senegalés que tuvieron que ser evacuados de urgencia al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense tras un violento enfrentamiento entre personas de etnia gitana y población de origen senegalés residente en la localidad.

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El fallecido había sido ingresado inicialmente en quirófano debido a la severidad de sus heridas.

El segundo afectado en los altercados, que sufrió una paliza y múltiples golpes contundentes, ya ha recibido el alta médica en el mismo centro hospitalario.

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Los hechos, que investiga la Guardia Civil, se desarrollaron en dos escenarios distintos del municipio. El primero tuvo lugar sobre las 02:50 horas en la zona de Los Cortijillos, donde el servicio 112 recibió avisos por una pelea con disparos de escopeta desde un cortijo contra un grupo de unas quince personas de origen subsahariano que estaban en la vía pública. En este punto resultó herido el hombre que ya ha sido dado de alta.

Posteriormente, en torno a las 04:45 horas, se produjeron nuevas llamadas de alerta advirtiendo de disparos contra las viviendas ubicadas en la calle Sierra María, junto a la Rambla San Indalecio.

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A su llegada, patrullas de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local y sanitarios del 061 localizaron a la víctima mortal con la herida por arma de fuego en el abdomen, que finalmente le ha costado la vida tras su paso por el complejo hospitalario de la capital. EFE

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