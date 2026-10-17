Martínez y Alzaga ganan el Desafío Doñana, que corona a cuatro campeones nacionales

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Huelva, 17 oct (EFE).- Adrián Martínez y María Alzaga han ganado la decimosexta edición del triatlón de media distancia Andalucía Desafío Doñana, que además ha coronado como campeones de España de Larga Distancia a Diego Méntrida y Helene Alberdi y a Jorge Serra y María José García, en el Nacional de Aquabike.

La competición, celebrada Matalascañas, en el término municipal de Almonte (Huelva), ha reunido a más de 300 triatletas, que han afrontado distintos recorridos y distancias en función de la modalidad en un escenario tan bello como exigente, en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

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En la prueba masculina del Andalucía Desafío Doñana, la victoria ha sido para el madrileño Adrián Martínez, que entró en meta con un tiempo de 03:40:45. El segundo clasificado fue el ganador de la pasada edición, Emilio Pizón, con 03:40:58, y tercer clasificado en el podio Damián Martínez, que ha finalizado la competición en 03:51:17.

En mujeres, la ganadora ha sido la gallega María Alzaga, con un tiempo de 03:59:06. En segunda posición se ha clasificado María Vilas, con 04:03:29; mientras que el podio lo ha completado Esther Córdoba, con un tiempo en la línea de meta de 04:41:27.

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En la categoría élite masculina se ha proclamado campeón de España de Triatlón de Larga Distancia el madrileño Diego Méntrida, ganador del Desafío Doñana en 2022, que realizó un tiempo de 05:30:02; seguido de Pello Osoro, con 05:32:12. El tercer clasificado ha sido Sergio López, que cruzó la línea de meta en 05:35:48.

En la categoría élite femenina, se ha proclamado campeona de España de Larga Distancia la bilbaína Helene Alberdi, con un registro de 06:08:46. La segunda posición ha sido para Georgina Cánovas, con 06:17:37, mientras que completó el podio con un tiempo de 06:17:46, Anna Noguera.

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Por su parte, en el Campeonato de España de Aquabike los tres primeros han sido Jorge Serra, Valerio Chinea y Juan Manuel Lagares, con un tiempo en la línea de meta de 03:51:30, 03:56:19 y 03:57:51, respectivamente.

Las tres primeras en la competición femenina fueron María José García, Paula Blanco y Alba Pérez, que concluyeron la prueba con 04:37:24, 04:38:34 y 04:51:08, respectivamente, en la meta. EFE

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maf/cb/apa