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Leo Harlem destaca que "sin público no hay cine" al recoger su premio Una Vida de Cine

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Málaga, 17 oct (EFE).- El actor y humorista Leo Harlem ha destacado que "sin público no hay cine" al recoger su premio Una Vida de Cine, otorgado por el Festival Internacional de Cine de Benalmádena (FICCAB), que se celebra en esta ciudad malagueña y que cumple su 25 aniversario.

El reconocimiento distingue una trayectoria de más de dos décadas dedicada al humor sobre los escenarios, en cine y televisión.

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"El cine me ha hecho muy feliz. Cuando se hace algo es para que la gente lo disfrute. El público me ha tratado muy bien y por eso quiero dedicárselo a los espectadores: sin público no hay nada", ha afirmado el intérprete tras recoger el galardón.

Harlem, que ha protagonizado en los últimos años numerosas películas familiares, ha asegurado que "los chicos se comportan ahora ante la cámara como auténticos profesionales, ya que se han criado con TikTok, móviles y pantallas".

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Ha recordado el humorista malagueño Chiquito de la Calzada y que ambos trabajaron juntos en 'Torrente 5: Operación Eurovegas': "Lo pasamos muy bien. El género del chiste lo he trabajado un poquito: hay que tener una gestión del tiempo espectacular o hacerlo cómo Chiquito, que lo alargaba y usaba un vocabulario que cambió la manera de hablar de todo un país".

Leonardo González Feliz, conocido artísticamente como Leo Harlem, inició su trayectoria profesional en el humor a comienzos de los años 2000 y alcanzó popularidad al intervenir en el 'El Club de la Comedia'.

Desde entonces, su particular manera de observar la vida cotidiana y convertir situaciones reconocibles en materia cómica le hicieron conectar con varias generaciones de espectadores.

Su incorporación al cine se produjo posteriormente, convirtiéndose con los años en rostro habitual de la comedia española y participó en algunos de sus mayores éxitos comerciales.

Debutó en la gran pantalla con 'Torrente 5: Operación Eurovegas', de Santiago Segura, y posteriormente intervino en títulos como 'Villaviciosa de al lado', 'El mejor verano de mi vida', 'Perdiendo el este', 'Hasta que la boda nos separe', 'Superagente Makey', 'A todo tren. Destino Asturias', 'Como Dios manda', 'Vacaciones de verano' y 'La familia Benetón'.

Además participó en la saga 'Padre no hay más que uno' y especialmente significativo fue su papel protagonista en 'El mejor verano de mi vida', dirigida por Dani de la Orden, que rozó el millón de espectadores en salas españolas. EFE

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