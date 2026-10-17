La selección masculina valenciana sub-12 y el Levante femenino, campeones del ‘Tornem!’

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Manises (Valencia), 17 oct (EFE).- La selección masculina valenciana sub-12 y el equipo alevín del Levante Femenino se impusieron este sábado en la final de la segunda edición del torneo ‘Tornem!’ al vencer al Valencia y al combinado autonómico, respectivamente.

El torneo, organizado por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y la Agencia EFE para conmemorar el segundo aniversario de la dana y la posterior recuperación del fútbol valenciano, se celebró en la Ciudad del Ocio y del Deporte de Manises (Valencia) con más de 600 personas que llenaron las gradas del campo y con casi 200 jugadores y jugadoras.

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La selección masculina valenciana sub-12 ganó una final que se decidió en la tanda de penaltis tras un partido muy disputado que quedó en empate 2-2 y tuvo que decirse desde los once metros, donde el guardameta del combinado valenciano fue fundamental con dos lanzamientos parados para darle el triunfo a su equipo (2-3).

Por su parte, el Levante ganó con autoridad (0-3) a la selección femenina valenciana sub-12, que no pudo revalidar el título de campeona. De igual forma que la masculina, el equipo autonómico estaba formado por jugadoras de las zonas afectadas por la dana.

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Las finales se cerraron con la tradicional entrega de premios en la que participaron el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; y el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar.

En la primera edición del torneo, los campeones fueron el equipo alevín del Villarreal CF y la selección femenina valenciana sub-12 tras al vencer al combinado autonómico y al Elche, respectivamente. EFE

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(foto) (vídeo)