Espana agencias

La selección masculina valenciana sub-12 y el Levante femenino, campeones del ‘Tornem!’

Guardar

Manises (Valencia), 17 oct (EFE).- La selección masculina valenciana sub-12 y el equipo alevín del Levante Femenino se impusieron este sábado en la final de la segunda edición del torneo ‘Tornem!’ al vencer al Valencia y al combinado autonómico, respectivamente.

El torneo, organizado por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y la Agencia EFE para conmemorar el segundo aniversario de la dana y la posterior recuperación del fútbol valenciano, se celebró en la Ciudad del Ocio y del Deporte de Manises (Valencia) con más de 600 personas que llenaron las gradas del campo y con casi 200 jugadores y jugadoras.

PUBLICIDAD

La selección masculina valenciana sub-12 ganó una final que se decidió en la tanda de penaltis tras un partido muy disputado que quedó en empate 2-2 y tuvo que decirse desde los once metros, donde el guardameta del combinado valenciano fue fundamental con dos lanzamientos parados para darle el triunfo a su equipo (2-3).

Por su parte, el Levante ganó con autoridad (0-3) a la selección femenina valenciana sub-12, que no pudo revalidar el título de campeona. De igual forma que la masculina, el equipo autonómico estaba formado por jugadoras de las zonas afectadas por la dana.

PUBLICIDAD

Las finales se cerraron con la tradicional entrega de premios en la que participaron el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; y el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar.

En la primera edición del torneo, los campeones fueron el equipo alevín del Villarreal CF y la selección femenina valenciana sub-12 tras al vencer al combinado autonómico y al Elche, respectivamente. EFE

plm/cta/sab

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mar que la Unión Soviética hizo desaparecer hace 60 años para cultivar algodón: hoy todavía luchan contra sus devastadoras consecuencias

Los proyectos de regadío acabaron provocando la desecación del 90 % del lago salado. En la actualidad existen proyectos y propuestas para recuperar la zona mediante reforestación o reinundación

El mar que la Unión Soviética hizo desaparecer hace 60 años para cultivar algodón: hoy todavía luchan contra sus devastadoras consecuencias

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

Con los programas electorales aún sin cerrar, las posiciones conocidas de ambas formaciones muestran diferencias en la regulación del alquiler, la progresividad fiscal y las cifras planteadas para el salario mínimo y la jornada laboral

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

El ganador será el primer tenista de España que levante el trofeo del torneo chino

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Detenidos dos adolescentes en Burgos por la muerte de una anciana de 83 años durante un robo en su vivienda

La autopsia determinó que la mujer murió por insuficiencia respiratoria, ya que la inmovilización y la mordaza le impidieron utilizar el equipo de oxígeno

Detenidos dos adolescentes en Burgos por la muerte de una anciana de 83 años durante un robo en su vivienda

Lotería Nacional 17 de octubre: estos son los números ganadores del último sorteo

Además de ofrecer premios millonarios, la Lotería Nacional destina parte de la recaudación a proyectos de beneficio social

Lotería Nacional 17 de octubre: estos son los números ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos dos adolescentes en Burgos por la muerte de una anciana de 83 años durante un robo en su vivienda

Detenidos dos adolescentes en Burgos por la muerte de una anciana de 83 años durante un robo en su vivienda

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

Frente Amplio y Podemos se echan las culpas por el fracaso de la candidatura conjunta: del “si alguien no se quiere sentar a una mesa” al “así no se cambian las cosas”

Frente Amplio presenta a Ada Colau de candidata tras el fracaso del acuerdo con Podemos: “Sabemos que no estamos todas”

El Comité Federal del PSOE proclama por unanimidad candidato a Pedro Sánchez y ratifica unas listas al Congreso con más mujeres que hombres en las candidaturas

ECONOMÍA

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

DEPORTES

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”