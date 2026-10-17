La alerta naranja obliga al Levante a cambiar su plan de entrenamiento

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Valencia, 17 oct (EFE).- El Levante ha informado de que debido a las inclemencias meteorológicas previstas para este domingo, con aviso de alerta naranja, ha suspendido el entrenamiento previsto para el domingo y se ejercitará este sábado por la tarde en la ciudad deportiva de Buñol (Valencia).

Para este domingo, Aemet prevé cielo muy nuboso con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes, especialmente en la mitad sur de Valencia y el tercio norte de Alicante, donde podrían ser muy fuertes y acumular unos 200-300 litros por metro cuadrado durante la jornada.

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El Levante, tras jugar el viernes en Riazor (A Coruña), tenía previsto descansar el sábado y empezar a preparar el choque del próximo miércoles ante el Athletic Club ya el domingo. Sin embargo, la previsión de fuertes lluvias ha variado el plan de trabajo.

Curiosamente, el Levante jugará ante el Athletic Club el miércoles el partido que fue aplazado en septiembre por un fuerte temporal que sorprendió a los dos equipos y la mayoría de los espectadores ya en el Ciutat de València. EFE

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