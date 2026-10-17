Jódar y Davidovich rompen la 'maldición' española en el Másters 1.000 de Shanghái

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Shanghái (China), 17 oct (EFE).- La final española entre Rafa Jódar y Alejandro Davidovich Fokina supone romper por fin la 'maldición' del Másters 1.000 de Shanghái, que hasta este año era el único de esta categoría que jamás había tenido un tenista del país ibérico en su lista de ganadores.

Y no había sido por falta de oportunidades: a pesar de su relativamente reciente creación (2009) y de que no se disputó entre 2022 y 2022 por la política nacional de 'covid cero' de las autoridades chinas, hasta en cuatro ocasiones había habido un contendiente español en el partido definitivo.

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Esa primera edición, la de 2009, vio la derrota de Rafa Nadal ante el ruso Nikolay Davidenko; el mallorquín volvería a caer en 2017, en aquel caso contra Roger Federer.

Entre medias, David Ferrer y Roberto Bautista se quedaron a las puertas de la gloria, ambos a manos del británico Andy Murray.

Esa 'maldición', eso sí, solo afectaba ya al torneo de individuales, ya que Marcel Granollers había logrado alzarse con el trofeo haciendo pareja con el argentino Horacio Zeballos en el campeonato de dobles de 2023.

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Más allá del torneo de Shanghái en sí, esta será la novena final de un Másters 1.000 entre dos españoles, y la primera desde que Nadal y Albert Ramos se enfrentaron en Mónaco 2017.

Tras el duelo de semifinales de hoy ante el ruso Daniil Medvedev, Jódar aseguró que el hecho de reeditar una final española en un torneo de esta categoría "significa que las cosas se están haciendo muy bien en España" en lo que a tenis se refiere. EFE

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