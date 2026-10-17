Espana agencias

Jódar y Davidovich rompen la 'maldición' española en el Másters 1.000 de Shanghái

Guardar

Shanghái (China), 17 oct (EFE).- La final española entre Rafa Jódar y Alejandro Davidovich Fokina supone romper por fin la 'maldición' del Másters 1.000 de Shanghái, que hasta este año era el único de esta categoría que jamás había tenido un tenista del país ibérico en su lista de ganadores.

Y no había sido por falta de oportunidades: a pesar de su relativamente reciente creación (2009) y de que no se disputó entre 2022 y 2022 por la política nacional de 'covid cero' de las autoridades chinas, hasta en cuatro ocasiones había habido un contendiente español en el partido definitivo.

PUBLICIDAD

Esa primera edición, la de 2009, vio la derrota de Rafa Nadal ante el ruso Nikolay Davidenko; el mallorquín volvería a caer en 2017, en aquel caso contra Roger Federer.

Entre medias, David Ferrer y Roberto Bautista se quedaron a las puertas de la gloria, ambos a manos del británico Andy Murray.

Esa 'maldición', eso sí, solo afectaba ya al torneo de individuales, ya que Marcel Granollers había logrado alzarse con el trofeo haciendo pareja con el argentino Horacio Zeballos en el campeonato de dobles de 2023.

PUBLICIDAD

Más allá del torneo de Shanghái en sí, esta será la novena final de un Másters 1.000 entre dos españoles, y la primera desde que Nadal y Albert Ramos se enfrentaron en Mónaco 2017.

Tras el duelo de semifinales de hoy ante el ruso Daniil Medvedev, Jódar aseguró que el hecho de reeditar una final española en un torneo de esta categoría "significa que las cosas se están haciendo muy bien en España" en lo que a tenis se refiere. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo poner a punto los radiadores antes del frío: las zonas que acumulan más suciedad

Antes de encender la calefacción con la llegada del frío, conviene limpiar y purgar la calefacción

Cómo poner a punto los radiadores antes del frío: las zonas que acumulan más suciedad

Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Barcelona para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

Tras ocho años, con distintas etapas, al frente del municipio, se ha consolidado como la figura más conocida del partido en la comunidad

Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Barcelona para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

El mar que la Unión Soviética hizo desaparecer hace 60 años para cultivar algodón: hoy todavía luchan contra sus devastadoras consecuencias

Los proyectos de regadío acabaron provocando la desecación del 90 % del lago salado. En la actualidad existen proyectos y propuestas para recuperar la zona mediante reforestación o reinundación

El mar que la Unión Soviética hizo desaparecer hace 60 años para cultivar algodón: hoy todavía luchan contra sus devastadoras consecuencias

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

Con los programas electorales aún sin cerrar, las posiciones conocidas de ambas formaciones muestran diferencias en la regulación del alquiler, la progresividad fiscal y las cifras planteadas para el salario mínimo y la jornada laboral

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

El ganador será el primer tenista de España que levante el trofeo del torneo chino

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Barcelona para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Barcelona para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

Detenidos dos adolescentes en Burgos por la muerte de una anciana de 83 años durante un robo en su vivienda

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

Frente Amplio y Podemos se echan las culpas por el fracaso de la candidatura conjunta: del “si alguien no se quiere sentar a una mesa” al “así no se cambian las cosas”

Frente Amplio presenta a Ada Colau de candidata tras el fracaso del acuerdo con Podemos: “Sabemos que no estamos todas”

ECONOMÍA

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

DEPORTES

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”