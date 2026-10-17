Gayà alcanza los 350 partidos en Liga 

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Valencia, 17 oct (EFE).- El capitán del Valencia, José Luis Gayà, alcanzó este sábado los 350 partidos en Liga con el conjunto valencianista con su titularidad ante el Athletic y está a un encuentro de igualar a David Albelda como tercer jugador del club con más partidos jugados en la máxima competición nacional.

El estreno del lateral zurdo de Pedreguer (Alicante) en Liga fue ante el Atlético de Madrid el 27 de abril de 2014 en Mestalla, dos años después de su debut con el primer equipo el 30 de octubre de 2012 en el partido de Copa del Rey frente a la UE Llagostera.

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Gayà, que suma 415 partidos oficiales con la camiseta blanquinegra entre todas las competiciones, es el séptimo futbolista con más encuentros oficiales en la historia del Valencia y tiene por delante en la lista a Fernando Gómez Colomer (420), Ricardo Arias (377) y David Albelda (351). EFE

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