Finaliza la retirada de los restos del tren incendiado en la línea de Madrid-Barcelona

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Barcelona, 17 oct (EFE).- Renfe ha informado este sábado de que ya han sido retirados de la vía los últimos restos del tren de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona incendiado el pasado 12 de octubre a la altura de Ricla (Zaragoza).

Completada esta operación, ahora Adif debe actuar en la infraestructura afectada y determinar cuándo será posible recuperar la circulación con normalidad, ha indicado Renfe.

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Actualmente, la línea está operativa, aunque con limitaciones de velocidad en un tramo de 25 kilómetros en el que se circula por vía única y una oferta de trenes adaptada a la capacidad, mientras las causas del incendio aún se están investigando.

El pasado miércoles, el portavoz de Adif en Cataluña, Antonio Carmona, pronosticó que esta próxima semana se podría recuperar la circulación por doble vía.

"Una vez se retire la locomotora afectada, Adif trabajará para reparar la infraestructura afectada –como la catenaria, entre otros elementos– y podemos trabajar en una previsión de que a principios de la semana que viene se puede circular en dos vías", afirmó. EFE

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