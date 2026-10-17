Feijóo llama "coalición de desesperados" al pacto del PSOE y Frente Amplio para el Senado, "una hipocresía más"

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El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este sábado de "coalición de desesperados" el pacto alcanzado entre el PSOE y Frente Amplio para concurrir al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y ha asegurado que el hecho de que los socialistas hayan "diluido sus siglas" con una veintena de formaciones demuestra que es "una hipocresía más" afirmar que están en disposición de ganar los comicios.

Así se ha pronunciado ante los periodistas a su llegada al XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE, que se celebra este sábado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde ha asegurado que los votantes socialistas "habrán tomado nota" de la "desesperación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de una situación que ha calificado de "sin antecedentes".

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"Ahora los españoles tienen ante sí la alternativa de Sánchez, Colau e Irene", ha apostillad el dirigente del PP, que considera que las cosas "se van clarificando". Por ello, ha afirmado que ahora es "más necesario que nunca el cambio" y se ha comprometido a trabajar "hasta el final" para conseguirlo.

En este sentido, Feijóo ha defendido que España necesita no solo "un cambio de presidente", sino también un cambio "de la forma de gobernar", algo que considera necesario en este momento.

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"EL PSOE HACE BUENOS FICHAJES", IRONIZA

Por otra parte, preguntado por el nombramiento de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, como nueva portavoz socialista tras la dimisión de Montse Mínguez por la polémica relacionada con la empresa inmobiliaria de su pareja, Feijóo ha ironizado con los nombramientos del partido.

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"Les deseo muchos éxitos", ha señalado el líder del PP, quien ha afirmado que el PSOE "hace buenos fichajes" y ha recordado los casos de los exsecretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que acabaron fuera del partido por su imputación judicial en diferentes casos de corrupción.