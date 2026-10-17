Fallece una niña en Zaragoza al precipitarse de manera accidental desde su casa

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Zaragoza, 17 oct (EFE).- Una niña ha fallecido este sábado al precipitarse de manera accidental desde una ventana de su domicilio en Zaragoza, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

El suceso ha ocurrido en torno a las 17.00 en una vivienda de la calle Andrés Vicente, en el barrio de las Delicias de la capital aragonesa.

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La Policía Nacional ha confirmado que la niña se ha precipitado de manera accidental. EFE