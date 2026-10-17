Entrenamientos de fútbol con drones: menos errores tácticos y mejor rendimiento físico

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Rebeca Palacios

Logroño, 17 oct (EFE).- La implantación de drones en los entrenamientos de fútbol permite a los equipos detectar errores tácticos y mejorar el rendimiento físico de los jugadores, gracias a sistemas de inteligencia artificial (IA) que proporcionan un seguimiento de su actividad.

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Así lo ha asegurado a EFE Pedro Villegas, director general de la empresa Fly-Fut Analytics, quien ha participado en el congreso Drone Future 2026 que se celebra este fin de semana en La Rioja.

En 2018 comenzaron a utilizar la tecnología dron en el fútbol aficionado, a nivel entretenimiento, ha indicado, y actualmente esta empresa cuenta con una docena de pilotos que monitorizan las prácticas de la mitad de los equipos de Primera División española y otros clubes europeos.

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"Los drones aportan una visión que los clubes de fútbol no tienen en los entrenamientos, ya que están acostumbrados a tener imágenes muy buenas de los partidos, pero después no disponen de cámaras a pie de campo, ni planos cenitales", ha explicado Villegas.

El dron aporta una visibilidad que pueden utilizar a nivel táctico, con unas imágenes que después pueden analizar gracias a la IA, que mide las distancias de que hay entre los jugadores, velocidades, un mapa de calor y diferentes métricas.

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Con toda esa información, el entrenador y el analista pueden mejorar el rendimiento físico de los jugadores, tanto de los primeros equipos como de la cantera.

Esta firma desarrolló su primer software de IA en 2019 y, desde entonces, ha precisado, esta tecnología ha evolucionado mucho, hasta convertirse en una herramienta "vital" para conseguir mejores resultados en los entrenamientos.

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Cada club de fútbol 'top' tiene un piloto externo asignado para grabar sus entrenamientos, entre ellos, el Celta de Vigo, el Levante y el Alcorcón, además de otros cuyo nombre no puede desvelar por privacidad de contratos, pero donde más se ha extendido es en las canteras, como el Atlético de Madrid.

Esta empresa graban los entrenamientos y los partidos de los primeros equipos y las canteras de los clubes que les contratan, excepto los partidos de Primera y Segunda División, que no pueden por derechos de imagen.

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En la sexta edición del congreso Drone Future 2026, celebrado en Haro (La Rioja), se han presentado las aplicaciones que ofrecen actualmente estos dispositivos, en áreas como emergencias, deporte, inteligencia artificial, búsqueda de personas, agricultura y nuevas soluciones tecnológicas.

Pero además, UMILES y FLOCK, dos de las compañías pioneras y referentes del sector de los espectáculos con drones, según la organización, han ofrecido coreografías nocturnas con la participación de 300 aparatos. EFE

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