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Enric Mas y Paula Blasi se imponen en el Criterium Internacional de La Nucía

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La Nucía (Alicante), 17 oct (EFE).- Enric Mas y Paula Blasi, ganadores de la última edición de la Vuelta a España masculina y femenina, respectivamente, han sido los principales protagonistas del Criterium Internacional de La Nucía, en el que el balear se ha impuesto en la clasificación general y en la prueba por puntos, mientras que la ciclista del UAE Team ADQ ha ganado el duelo ‘meta contra meta’ ante Pedro Delgado.

Mas, corredor del Movistar Team, también ha participado en la prueba de eliminación, en la que Álex Díaz, del Caja Rural, se ha impuesto al balear en un ajustado esprint.

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Blasi ha protagonizado además un duelo con la patinadora Sara Cabrera Casino, que se ha llevado la victoria en este enfrentamiento entre ambas disciplinas. Posteriormente, la ciclista ha superado a Mas en otro duelo entre ciclismo y patinaje.

La corredora ha vuelto a ser protagonista al imponerse a Pedro Delgado en la modalidad ‘meta contra meta’, en un enfrentamiento entre la ganadora de la Vuelta Ciclista a España y el exciclista segoviano, una de las figuras históricas del ciclismo español.

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El Criterium Internacional ha reunido a ciclistas profesionales y jóvenes promesas, entre ellos Ibon Ruiz (Kern Pharma), David Domínguez (Feira dos Sofás), Naya Mangas (Eulen-Amenabar), Almudena Morales (Rio Miera) y Marcos Freire (UAE Team Emirates), entre otros.

La prueba ha congregado a numerosos aficionados en el entorno del Estadi Olímpic de La Nucía, donde han podido seguir las distintas competiciones y acercarse a los corredores, que han firmado autógrafos y compartido momentos con el público.

La jornada ha arrancado por la mañana con la celebración del Criterium Nacional Kids La Nucía, que ha reunido a alrededor de un centenar de niños y niñas de entre 5 y 16 años, distribuidos en diferentes categorías adaptadas a sus edades.

Este domingo se celebra la prueba Gran Fondo, en la que tomarán parte unos 2.000 ciclistas de 30 países, sobre un recorrido diseñado por Miguel Induráin con dos distancias: una larga, de 132 kilómetros y 2.275 metros de desnivel positivo, con salida en La Nucía, y otra de 71 kilómetros y 1.000 metros de desnivel, que partirá desde Gorga.

Una de las novedades de esta tercera edición será un premio de hasta 3.000 euros para el participante que consiga rebajar los 11 minutos y 57 segundos establecidos por Tadej Pogacar en la ascensión al Coll de Rates. EFE

pvb/cta/jl

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