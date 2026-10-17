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El temporal de lluvias y tormentas deja 155 incidencias en Andalucía, 121 en Almería

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Almería, 17 oct (EFE).- El servicio de emergencias 112 ha gestionado hasta las 18:30 horas de este sábado un total de 155 incidencias provocadas por las lluvias y tormentas en Andalucía, de las cuales 121 se han concentrado en la provincia de Almería, sin que haya constancia de daños personales.

Según el último balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), la mayoría de los avisos corresponden a anegaciones de viviendas y calzadas (99) y a rescates y salvamentos de personas aisladas (32). Tras Almería, la provincia más afectada es Málaga con 16 incidencias, seguida de Cádiz, Córdoba y Granada con cinco cada una, Sevilla con 22 (veinte de ellas agrupadas en Brenes tras una tormenta vespertina) y Huelva con una.

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Las intensas precipitaciones, que han motivado la elevación del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) a la situación operativa 1 y el envío de un mensaje masivo ES-Alert en Almería, han afectado especialmente a municipios como Dalías, El Ejido, Huércal de Almería, Níjar, Pulpí, Roquetas de Mar, Viator y Vícar.

El Ejido ha registrado la mayor precipitación acumulada de la comunidad con 69,2 litros por metro cuadrado y mantiene la autovía A-7 cortada al tráfico en ambos sentidos a la altura del kilómetro 818 debido a una inundación. En distintos puntos de la provincia almeriense se han contabilizado desbordamientos de ramblas, desprendimientos de laderas y el arrastre de vehículos y mobiliario urbano.

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A nivel municipal, la jornada deja 14 planes territoriales de emergencias de protección civil activados en la comunidad: doce de ellos en localidades almerienses (Adra, Alhabia, Almería, Balanegra, Berja, Cuevas del Almanzora, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Pulpí, Roquetas de Mar y Vícar) y dos en la provincia de Málaga (Fuengirola y Torremolinos).

Aunque el aviso rojo ya ha finalizado en Almería capital y el Poniente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso naranja por precipitaciones hasta la medianoche en estas comarcas y en el Levante almeriense, así como en la comarca malagueña de Ronda, pronosticando que la inestabilidad y las alertas continuarán durante el domingo. EFE

mma/luc

(foto) (vídeo)

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