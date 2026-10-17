El PNV expresa su "absoluta preocupación" por la detención de dos personas por terrorismo

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Vitoria, 17 oct (EFE).- El PNV ha expresado este sábado su "absoluta preocupación" por la detención de dos personas en Irun (Gipuzkoa) investigadas por terrorismo y ha advertido de que, de confirmarse los hechos, se estaría ante conductas que "retrotraen a tiempos pasados" que creían superados.

La Ertzaintza ha detenido este sábado a un hombre de 34 años y una mujer de 22 después de una investigación que se inició el 26 de septiembre, cuando en un control en Eskoriatza (Gipuzkoa) identificó a tres personas que portaban información "sensible" sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado y sobre la localización de un lugar en el que podrían tener armas y explosivos.

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Tras desarrollar una investigación coordinada con la Audiencia Nacional, los dos investigados se han presentado voluntariamente este sábado en la comisaría de Irun acompañados de un abogado, tras lo que han sido detenidos.

Se trata de dos personas con "antecedentes relevantes", según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. Fuentes de la investigación consultadas por EFE han añadido que los detenidos están vinculados con los sectores más radicales de la izquierda abertzale, disidentes de la línea oficial adoptada tras el fin de la violencia de ETA, del que el martes se cumplirán 15 años.

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Tras conocer la noticia, el PNV ha emitido un comunicado en el que ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca para "no dar un paso atrás en la preservación de la paz".

"La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas", ha agregado la formación jeltzale.

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El PNV ha valorado y reconocido el trabajo de la Ertzaintza, tras lo que ha pedido "prudencia y respeto a la investigación que está llevando a cabo".

Los dos detenidos se encuentran en dependencias de la policía vasca, que, una vez finalizadas las diligencias policiales, los trasladará a la Audiencia Nacional.

El Departamento de Seguridad no ha informado de si en el transcurso de la investigación se han hallado armas o explosivos.

El próximo martes se cumplen 15 años del comunicado en el que ETA anunció el fin de su actividad terrorista. Desde entonces, han surgido grupos organizados disconformes con la línea oficial de la izquierda abertzale, aunque ninguno de ellos ha abogado por el regreso a la actividad violenta. EFE

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