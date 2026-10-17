El litoral de Andalucía oriental, Murcia y Cataluña en aviso naranja por tormentas

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Madrid, 17 oct (EFE).- La dana Adam trae una situación de inestabilidad generalizada este sábado en la Península, con el litoral de tres comunidades en aviso naranja por tormentas fuertes, con lluvia y viento intenso: Andalucía oriental, Murcia y Cataluña.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Almería y Murcia podrían tener precipitaciones acumuladas de 100 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas; y el litoral de Barcelona de 40 litros por metro cuadrado.

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En aviso amarillo por chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes está la práctica totalidad de la mitad sur peninsular, el este de Cataluña y la costa gallega.

Más allá de las zonas en aviso naranja, la lluvia será persistente este sábado en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Madrid, Cáceres, Badajoz, Alicante, Castellón, Valencia, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Teruel, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Barcelona, Girona, Lleida, y Tarragona.

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En muchas de estas provincias, la lluvia puede ir acompañada de granizo y de rachas fuertes de viento.

El viento será muy intenso en el noroeste y oeste de A Coruña y la zona de A Mariña en Lugo, donde los vientos del nordeste podrían alcanzar fuerza 7 (entre 50 y 61 kilómetros hora) dando lugar a oleaje muy intenso. EFE

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