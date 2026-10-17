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El Kids&Us Manresa pierde a Timmy Allen y Rafa Villar por lesión

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Manresa (Barcelona), 17 oct (EFE).- El Kids&Us Manresa pierde para los próximos partidos al ala-pívot Timmy Allen, con una lesión en el aductor, y al base Rafa Villar, con una fisura en la muñeca.

La evolución de dichas lesiones en los próximos días marcará la fecha de retorno a las pistas de ambos jugadores, según ha informado este sábado el club catalán en sus redes sociales.

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Hasta la fecha, Allen era el segundo mejor jugador de la Liga Endesa, con unos promedios de 20,5 puntos y 6,5 rebotes por encuentro.

Los de Diego Ocampo, por lo tanto, perderán a su mejor jugador en un inicio de temporada ya de por sí complicado, con el equipo colista en liga sin ningún triunfo.

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Además, para el partido de este sábado (18:00 horas) ante el Unicaja Málaga, también será baja de última hora el escolta Lukasz Kolenda, debido a una gastroenteritis. EFE

jvs/vmc/jl

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