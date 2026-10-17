El español Karol Krupski, campeón de Europa de vela sub'21 en ILCA 7

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Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El español Karol Krupski se proclamó campeón de Europa sub'21 de ILCA 7, en los continentales de vela de Bodrum (Turquía), mientras que su compañero de equipo Sergio García fue medalla de bronce en ILCA 6 sub'19.

Según informa la Real Federación Española de Vela (RFEV), Fernando Abella fue sexto en la clasificación masculina, Adriana Castro, séptima en la femenina, y Tim Lubat, noveno en la sub'19.

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Krupski (CV Puerto Andratx), integrante del equipo preolímpico de la RFEV, sumó 44 puntos después de nueve pruebas. El regatista, cuarto este año en Mundial de la categoría de Marina Rubicón, en Las Palmas, a principios de año, afrontó la última jornada al frente de la clasificación y logró defender su posición en las dos mangas disputadas por el grupo oro.

"Estoy muy feliz. Ha sido una competición muy dura hasta el último momento, pero hemos conseguido tomar las mejores decisiones en el agua y nos llevamos el Campeonato de Europa a casa", explicó Krupski en declaraciones hecha públicas por la RFEV. EFE

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