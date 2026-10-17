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Domingo, 18 de octubre de 2026

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Madrid, 17 oct (EFE).-

ELECCIONES PP.- Madrid - A menos de un mes para el inicio de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un acto de precampaña en Barcelona.

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TIEMPO LLUVIAS.- Madrid - La dana Adam alcanza su punto álgido este domingo, con las provincias de Alicante y Valencia en aviso rojo por fuertes lluvias, que podrían llegar a ser torrenciales y causar inundaciones.

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SEGURIDAD INFORMÁTICA.- Barcelona - La inteligencia artificial ha cambiado las reglas de la ciberseguridad al permitir que personas sin grandes conocimientos técnicos puedan ejecutar ataques complejos, según advierte Ralph Echemendia, conocido como el 'hacker de Hollywood' por su labor en producciones como 'Snowden' o 'Mr.Robot'.

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CÓMIC CANCER.- Barcelona - Jess, la autora de 'A los pechos me remito' (Norma Editorial), explica en una entrevista con EFE cómo el cáncer de mama cambió su vida de un día para otro con solo 36 años y el viaje emocional que vivió y plasmó en un libro lleno de referencias pop y consejos que a ella le hubiera gustado tener.

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IGOR YEBRA.- Bilbao - El bailarín Igor Yebra (Bilbao, 1974) rechaza hablar de aceptación de la esclerosis múltiple que padece desde 2015 en una entrevista con EFE a propósito de la autobiografía con la que ha hecho pública su enfermedad: "Me imaginaba morirme bailando, pero la vida te retira sin más".

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REY JUAN CARLOS.-Sanxenxo (Pontevedra).- El ‘Bribon’, que estará nuevamente patroneado por el rey Juan Carlos, defiende su liderato en la sexta serie de la Liga de 6 Metros en la Ría de Pontevedra.

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PREMIOS PRINCESA ARTES.- Oviedo.- La cantante y escritora estadounidense Patti Smith llega a Oviedo, donde el viernes recogerá el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

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PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN.- Oviedo.- Llega a Oviedo Stefan Schmitz, director ejecutivo de Crop Trust y representante de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

BIENESTAR ANIMAL.- Varias ciudades.- Concentración convocada por el partido Pacma por la inclusión de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal en varias ciudades españolas, entre ellas.

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REAL ACADEMIA.- Madrid.- Acto de ingreso en la Real Academia Española de la filóloga Cristina Sánchez para ocupar la silla p minúscula.

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AUTÓMATA MUSICAL.- Pamplona.- Un autómata musical llamado EKHO, construido con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ha protagonizado la campaña 'Dales una segunda vida', que ha recorrido diez localidades navarras para informar a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar este tipo de componentes.

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PESCA REDERAS.- Santoña (Cantabria).- Las rederas de Cantabria alertan de la falta de relevo generacional si no mejoran las condiciones. Lo cuenta a EFE la presidenta de la Asociación de Rederas de Bajura de Cantabria (Arebaca), Soledad Alonso.

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AGUA MUNICIPIOS.- Alcorlo (Guadalajara) - Las aguas del pantano de Alcorlo (Guadalajara) esconden un pueblo del que hace ahora medio siglo se produjo el gran éxodo de sus vecinos ante la inminente llegada de las aguas que lo cubrieron para convertirse en una infraestructura hídrica necesaria en Guadalajara.

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SERIES ESTRENO.- Madrid - A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Shemar Moore admite que siempre ha tenido "hambre de éxito" y ha trabajado duro para alcanzar su sueño de ser actor. "Nadie se imaginaba que tendría esta vida", reconoce a EFE el protagonista de la serie 'S.W.A.T', que regresa a la pequeña pantalla con la secuela 'Exiles'.

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