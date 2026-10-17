Díaz: "No vamos a consentir que no revaloricen las pensiones de conformidad con el IPC"

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Madrid, 17 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reivindicado este sábado que "no vamos a consentir que no se revaloricen las pensiones de conformidad con el IPC" en una intervención en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE.

Díaz ha señalado que no está en campaña electoral, que no se presenta a las elecciones, pero que es "constitucionalista" y que, por tanto, defiende el "estado social de nuestro país".

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Asimismo, ha reivindicado el estado social, que ha señalado que las derechas "están combatiendo" y que "es un mandato constitucional de nuestro país".

De esta forma, ha apuntado que "atacar las pensiones públicas, vulnerando el artículo 50 de la Constitución y volviendo a hacer lo que hicieron en el pasado, es inaceptable".

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El secretario general de UGT, que también ha intervenido en el acto, ha defendido que hay que "mantener" el sistema de pensiones y que "hay que mejorar", que "no hay que privatizar", porque todos los sistemas de pensiones que se han privatizado "se han ido al cuerno".

"No os dejéis llevar por los cantos de sirena. Un país que no paga impuestos es un país que no tiene derechos para sus ciudadanos y sus ciudadanas. Los impuestos son la garantía de nuestros derechos”, ha remarcado Álvarez antes de apuntar que los salarios tienen que subir.

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Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una intervención dentro del mismo congreso ha dicho que "la vivienda nos está mostrando que una sociedad puede reconocer un derecho y organizar la economía de manera que ejcutarlo resulte cada vez mas difícil".

Rego ha añadido que esta "contradición" obliga a "reflexionar" sobre lo que entendemos por autonomía y libertad. EFE

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