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Convergents se presentará a las generales si reúne las firmas necesarias en 10 días

11/03/2013 El conseller Germà Gordó POLITICA GIRONA JUSTICIA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA
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El Consell Nacional de Convergents, reunido este sábado en Castellolí (Barcelona), ha acordado concurrir a las elecciones generales si logra recoger las firmas necesarias en los próximos 10 días en los territorios que decida su Secretariat Permanent.

La decisión llega después de que este viernes se conociera que Junts per Catalunya y la formación no alcanzaron un acuerdo para concurrir juntos a los comicios estatales, ha informado Convergents en un comunicado.

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Como consecuencia de esta falta de entendimiento para el 29N, el partido ha resuelto el acuerdo nacional que mantenía con Junts para las elecciones municipales de 2027, el cual preveía candidaturas conjuntas en una sesentena de municipios.

Sin embargo, la formación ha precisado que esta resolución "no impide que, en el ámbito local, los equipos locales de Convergents puedan llegar a acuerdos con Junts donde lo consideren oportuno".

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CONVERSACIONES "FALLIDAS"

Las conversaciones entre el presidente de Convergents, Germà Gordó, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, se dieron por "fallidas definitivamente" este viernes, dejando un margen reducido de tiempo para cumplir los requisitos legales.

Desde el partido admiten que disponer de tan pocos días "dificulta la presentación de candidaturas", aunque remarcan su voluntad de estar presentes en las urnas y garantizan que no tendrán problemas para completar las listas.

PROGRAMA PARA LAS MUNICIPALES

En la misma sesión, el órgano de gobierno de la formación ha aprobado el programa electoral para los comicios municipales del próximo año, presentado por la responsable de Política Municipal, que servirá de base para las propuestas locales en todo el territorio.

Gordó ha reivindicado el espacio ideológico del partido asegurando que se encuentran en el "centro del catalanismo, defendiendo un país de orden, próspero y bien gobernado", al tiempo que ha subrayado que son los herederos de la antigua Convergència.

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EuropaPress

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