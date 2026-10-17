Boufaljat, Lamdassem, Fifa y Tisalema, favoritos en el Cross del Aceite en Jaén

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Jaén, 17 oct (EFE).- El Cross del Aceite de Torredonjimeno celebra este domingo su 41ª edición con un cartel de primer nivel que reúne a destacados especialistas del fondo español y figuras internacionales como los españoles Zakaria Boufaljat, Ayad Lamdassem e Ilias Fifa, y la ecuatoriana Katherine Tisalema.

Boufaljat buscará ampliar su palmarés en Torredonjimeno después de que en 2025 igualara el récord de tres victorias que ostentaba el olímpico Chema Martínez.

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El atleta onubense, del Trops-Cueva de Nerja, llega tras conquistar el bronce en el Campeonato de España de Campo a Través de 2026 y proclamarse campeón de Andalucía absoluto de 10 kilómetros en ruta. Además, estableció el récord andaluz de la distancia con una marca de 28:29.

Ayad Lamdassem aportará su experiencia internacional. Fue quinto en el maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo el diploma olímpico, y llegó a ser plusmarquista español de la distancia con 2:06:25.

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También participó en los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012, fue dos veces subcampeón de Europa de campo a través y suma tres títulos nacionales de esta especialidad, cuatro de 10.000 metros y dos de medio maratón.

El cuadro masculino incluye también a Ilias Fifa, campeón de Europa de 5.000 metros en 2016, Juan Antonio 'Chiki' Pérez, David Palacio, Manuel Jiménez y Sebastián Martos, entre otros destacados corredores.

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En la prueba femenina sobresale la ecuatoriana Katherine Tisalema, que debutará en el Cross del Aceite tras lograr importantes resultados en carreras de ruta. La fondista se impuso en 2025 en la Behobia-San Sebastián, con 1:09:34, y este año ganó la Media Maratón de Estocolmo con 1:13:15.

Su presencia elevará el nivel de una carrera en la que también figuran Beatriz Álvarez, Ikram Rharsalla, María Barbero, la subcampeona del mundo y doible medallista de bronce de carreras por montañan, Silvia Lara y Nazha Machrouch. EFE

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