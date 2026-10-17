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Bellerín: "Hay decisiones que no se castigan de la misma forma"

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Sevilla, 17 oct (EFE).- El defensor del Real Betis Héctor Bellerín ha asegurado este sábado, tras la goleada (2-5) sufrida por su equipo ante el Barcelona, que "la primera parte, dentro de lo difícil que es defenderlos, ha estado repartida en cuanto a control y ocasiones" y remarcó que hubo decisiones que "no se castigan de la misma forma".

"Luego, creo que ha habido un par de decisiones injustas para los dos lados. Creo que no se castigan de la misma forma. Esa jugada, la roja, no nos la podemos permitir. He hablado con Facundo -Bernal- y sabe la responsabilidad que tiene eso", ha señalado Bellerín en declaraciones a Dazn.

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El hoy capitán bético ha resaltado que el uruguayo Bernal, expulsado por agredir a Lamine Yamal, ha "pedido perdón al equipo" por haberlo dejado "con un jugador menos" que hace "todavía más difícil la tarea de enfrentarte a cualquier rival, y más a estos equipos".

En cuanto al gol anulado al Betis al filo del descanso, cuando el marcador era 1-2, Bellerín afirmó que "el trabajo del árbitro es difícil y no hay que responsabilizarlo del resultado", si bien recordó que en "dos jugadas decisivas en un partidos de este calibre", dejan una "sensación de injusticias en el vestuario". EFE

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lhg/cb/apa

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