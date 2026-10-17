Baena: "Ha sido una victoria de equipo muy importante para nosotros"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 17 oct (EFE).- El centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena ha afirmado, después de ganar al Espanyol en el RCDE Stadium (0-1), que "ha sido una victoria de equipo muy importante para todo el grupo", más allá de que haya sido él el autor del gol del triunfo en el minuto 89.

Baena, en declaraciones a DAZN, ha destacado el trabajo coral del grupo: "El equipo ha hecho durante 90 minutos cosas muy buenas en ataque y ellos han hecho un partido defensivo muy bueno. Nos ha costado llegar con claridad a portería. Pero creo que lo que tiene este bloque es que sigue creyendo hasta el minuto 90".

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El futbolista rojiblanco ha apostado por seguir "con esta racha" de seis victorias, entre todas las competiciones. "Todos los partidos los jugamos al cien por cien. Hay días que estamos más acertados y otros que no. Estos triunfos son muy importantes para todo lo que viene", ha concluido. EFE

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