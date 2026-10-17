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Andalucía eleva a situación 1 la emergencia por lluvia y envía mensaje Es-Alert en Almería

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Almería, 17 oct (EFE).- La Junta de Andalucía ha elevado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) a la fase de emergencia, situación operativa 1, tras la activación del aviso rojo por lluvia en Almería, lo que ha motivado el envío de notificaciones masivas a los teléfonos móviles de esta provincia a través del sistema Es-Alert de la Red de Alerta Nacional.

El mensaje, remitido a los ciudadanos a las 15:31 horas y redactado tanto en español como en inglés, indica: "Alerta de Protección Civil. Activado el aviso rojo por lluvias en la zona de Poniente y Almería capital. Ante esta situación extreme la prudencia, evite desplazamientos innecesarios y consulte los consejos del 112". EFE

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mma/fs/mcm

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