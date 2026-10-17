Álvarez de Toledo acusa al PSOE de "diluirse en un magma comunista" con el pacto al Senado

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Palencia, 17 oct (EFE).- La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha afirmado que el PSOE se ha "diluido en un magma comunista" tras el acuerdo alcanzado con Frente Amplio para concurrir con una única papeleta al Senado el 29N, y ha insistido en que las elecciones generales deben servir para la regeneración democrática de España.

La popular ha participado en un acto de precampaña en Palencia, en el que ha criticado los acuerdos del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el parlamento nacional, pero también los pactos electorales del PSOE con "formaciones comunistas e independentistas", ha señalado.

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"Es un hombre que compró el poder a cambio de impunidad para golpistas", ha afirmado la hasta ahora portavoz adjunta del grupo popular en el Congreso, y ha continuado afirmando que el presidente "pactó su gobierno con una fuerza política que justifica el asesinato de sus propios compañeros".

Álvarez de Toledo ha asegurado que la estrategia del PSOE para las elecciones generales se sustenta en tres ejes, "el fraude, el miedo y el odio"; y ha llamado a superar la confrontación política para recuperar los afectos entre ciudadanos. "Entre nuestras enormes tareas de reconstrucción nacional y regeneración va a estar también volver a restaurar los afectos entre españoles", ha afirmado.

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Durante su intervención, la diputada ha hablado del deterioro al que a su juicio el presidente tiene sometidas a las instituciones españolas. "Tiene a su mano derecha y a su mano izquierda en la cárcel, a su hermano condenado y a su mujer investigada", ha apuntado.

"Esto tiene que ver con la moral pública en el sentido más básico", ha enfatizado, y ha apelado a recuperar el orgullo cívico y el valor de la actividad política.

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"No hay oficio más desacreditado hoy en día que la política, pero no hay oficio más importante, noble y necesario", ha remarcado, y ha defendido que los representantes públicos deben asumir el "principio de responsabilidad política y de rendición de cuentas ante los españoles". EFE

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