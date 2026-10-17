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Ada Colau, la exalcaldesa que quiere revitalizar a la izquierda con vitaminas de vivienda

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Martí Puig i Leonardi

Barcelona, 17 oct (EFE).- De activista por la vivienda a alcaldesa de Barcelona y de exalcaldesa a candidata del nuevo Frente Amplio: Ada Colau (Barcelona, 1974) regresa a la primera línea política para insuflar ánimo a una izquierda en reconstrucción y tratar de evitar que la Moncloa vuelva a manos de la derecha.

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Copó los primeros titulares como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y, a lomos de los indignados del 15M, se situó al frente del gobierno municipal de la capital catalana durante ocho años, entre 2015 y 2023.

Se apartó de la política institucional al año de no revalidar el cargo en sus terceras elecciones y pasó a presidir la Fundación Sentit Comú -vinculada a su espacio político, Comuns-, una posición desde la que volvió al activismo.

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Colau siempre sonó como presidenciable de los partidos de lo que ahora es Frente Amplio, una posibilidad que ella descartó públicamente hasta que, en las últimas semanas -en especial desde el fatídico desahucio de Maricarmen-, ha ganado presencia mediática, hasta dar definitivamente el paso.

Es la mayor de cuatro hermanas y ella misma ha afirmado que nacer horas después de la ejecución del militante antifranquista Salvador Puig Antich -y que su madre así se lo fuera recordando- le trazó el camino hacia el activismo.

Tras cursar estudios de Filosofía en la Universidad de Barcelona y encadenar trabajos "precarios" protagonizó sus primeras noticias, a partir de 2006, como representante del movimiento V de Vivienda: disfrazada de "Supervivienda" boicoteó actos de partidos políticos como la extinta ICV, que pasó años después a formar parte de lo que ahora es Comuns.

En 2009 fue una de las fundadoras de la PAH, la organización que mejor visibilizó los efectos de la crisis inmobiliaria poniendo el foco en los desahucios. Su intervención en el Congreso defendiendo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que no prosperó, ya en 2013, la aupó definitivamente como referente de la izquierda.

Colau formó parte del núcleo fundador de lo que luego sería Barcelona En Comú, el partido que en 2015, en plena efervescencia independentista, arrebató la alcaldía de Barcelona a Xavier Trias, de CiU.

Comenzó gobernando en solitario para incorporar un año más tarde al PSC, un acuerdo que su formación rompió en 2017 a raíz del apoyo de los socialistas a la suspensión de la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución.

El 'procés' siempre la incomodó: favorable al referéndum, facilitó que en Barcelona se pudiera votar el 1 de octubre de 2017, pero eso no evitó que desde las filas independentistas se le afeara con frecuencia su "equidistancia".

En 2019 su candidatura quedó por detrás de ERC, pero los votos del PSC y de Manuel Valls y otros dos concejales que rompieron con Ciudadanos le permitieron revalidar un gobierno municipal que, esta vez sí, fue de coalición con el PSC durante cuatro años.

Las elecciones de 2023 la llevaron a la oposición, donde permaneció un año. Su apoyo y el del PPC permitió al socialista Jaume Collboni asumir la vara de mando, lo que enervó nuevamente al independentismo y en especial a Xavier Trias, que había sido el más votado.

Sus opositores denuncian su incapacidad como alcaldesa para hacer frente a la crisis de la vivienda o al incremento del turismo, mientras que sus partidarios recalcan que las competencias municipales son limitadas y aplauden su apuesta por hacer de Barcelona una ciudad más habitable con el despliegue de carriles bici y ejes verdes.

Al dejar el cargo y redoblar su apoyo a la causa palestina participando en la Global Sumud Flotilla -fue detenida cuatro días en Israel- volvió a situarse bajo la luz de los focos, aunque ella repitió entonces que no quería regresar a la política institucional.

Colau ha dado por buenos finalmente los augurios de diversos compañeros de partido que apostaban a que ese 'no' no era definitivo y vuelve a la primera línea pese a reprocharle parte de las bases y de los dirigentes su poca implicación en la vida interna de Comuns.

Su capacidad para tender puentes con el mundo de Podemos y su perfil de lucha contra la crisis de la vivienda -que también le ha afectado a ella, que acaba de mudarse por el elevado alquiler que pagaba, según ha relatado- la han llevado, sea con entusiasmo o a regañadientes, a ser la apuesta de Frente Amplio para el 29N. EFE

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