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30-26: Fortaleza defensiva, Nagy y entrega para mantener la imbatibilidad

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Inés Morencia

Valladolid, 17 oct (EFE).- La fortaleza defensiva del Recoletas, Nagy, que volvió a mostrarse insuperable en la portería, y una entrega absoluta le permitieron mantener la condición de invicto en la sexta jornada, ante un Ciudad Real tremendamente batallador.

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Que iba a ser un choque muy intenso, quedó claro desde el primer minuto, con dos equipos defensivamente fuertes y con ese duelo en portería entre Nagy y Bar, exjugador azulón, que regresaba a Huerta del Rey junto al vallisoletano "Pola".

No había lugar para el respiro, y cada jugada se convertía en una lucha sin cuartel para anotar, lo que no resultaba sencillo, con las defensas a pleno rendimiento, que obligaban a afinar la puntería.

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Drew Donlin debutaba con la camiseta de los gladiadores azules, no solo como defensor, sino también atacando desde el pivote, pero Bar supo leerle las intenciones, y no le dejó inaugurar su casillero.

Aunque los vallisoletanos tuvieron ventaja en el marcador, con rentas de tres goles (4-1, 8-5 y 12-9), resultaba insuficiente ante un rival que nunca baja el nivel, y que recuperaba la distancia con un juego directo, muy coral.

Las exclusiones se pagaban caras, y los locales sumaron tres, por solo una de los visitantes, lo que permitió a estos igualar el resultado en varias ocasiones.

Pero un arreón del Recoletas en los últimos compases de la primera mitad, con rápidas transiciones y efectivos contraataques, dejó el tanteo en un 18-14 al descanso.

Tras la reanudación, los de David Pisonero mantuvieron su fortaleza defensiva, con un Nagy sellando la meta, para completar una fuerte defensa, que amplió la renta hasta los cinco goles (20-15), pero las exclusiones volvieron a penalizarles.

Aún así, en una batalla continua, aprovechando el juego de continuidad y las intervenciones del meta húngaro, el Recoletas mantuvo el tipo ante la presión de los de Ciudad Real, que se pusieron a solo dos goles.

Tao volvió a ser un seguro, desde la línea de siete metros, y además, resultó determinante en defensa en los minutos finales, recuperando una posesión clave para amarrar la sexta victoria consecutiva de los vallisoletanos.

Ficha técnica:

30- Recoletas Salud Atlético Valladolid (18+12): Nagy, Sergio Sánchez (5), Tao (6,4p), Alejandro Pisonero (2), Iribar (5), Ribeiro (1), De Toledo (2), Fodorean (-), Donlin (-), Suárez (-), Álex Díaz (1), Jozinovic (2), Serrano (4,2p), Colón (2).

26- Caserío Ciudad Real (14+12): Bar (Giovagnola, ps), Baldursson (-), Maqueda (4), Plaza (3), Albizu (2), Poladura (4), Casares (2), Mach (-), Moreno (2), Domingo (-), Cadarso (3,1p), Omeragic (-), Sergio López (3), Sosa (3).

Parciales cada cinco minutos: 3-1, 6-5, 8-7, 12-9, 14-13, 18-14 -descanso-; 20-16, 21-18, 22-18, 23-21, 26-23, 30-26 -final-.

Árbitros: Andreu Marín Lorente e Ignacio García Serradilla (Federación catalán). Excluyeron dos minutos a Iribar (m.6), Ribeiro (m.21), Álex Dïaz (m.26), De Toledo (m.34 y 40), Jozinovic (m.47), del Recoletas Atlético Valladolid y a Maqueda (m.8), Plaza (m.41), Baldursson (m.44), del Caserío Ciudad Real.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de a Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante 2.061 espectadores. EFE

mim/jl

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