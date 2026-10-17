Espana agencias

3-2. El City, en modo Premier

Guardar

Santiago Aparicio

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- Con más dificultades de las esperadas y ante un adversario, recién ascendido, que no se dio por vencido hasta el final, el Manchester City adoptó el modo Premier, el que le ha proporcionado victorias en cada partido, y superó al Ipswich en el Etihad para firmar el mejor arranque en una Liga.

PUBLICIDAD

El conjunto de Enzo Maresca, vapuleado el martes contra el Paris Saint Germain en la Liga de Campeones (2-4), retomó el pulso en la competición doméstica. Dejó de lado las consecuencias del mazazo europeo y las secuelas, aún, del veredicto de culpabilidad de 114 cargos por irregularidades financieras y mantuvo el tipo ante su rival.

Maresca dio un giro a su once y reservó a jugadores habitualmente titulares como Enzo Fernández, Jokso Gvardiol, Rayan Cherki, Elliot Anderson o Antoine Semenyo y con eso tiró hacia adelante en un compromiso que le proporcionó la séptima victoria seguida y situó a Maresca como el primer entrenador en lograr semejante registro con el City, por delante de Pep Guardiola, al que había igualado en la pasada fecha.

PUBLICIDAD

No rotó Erling Haaland. No lo hace. El noruego es una garantía y de nuevo volvió a resultar determinante para el triunfo ante el Ipswich. Un doblete y otra victoria. Siete goles en siete jornadas en lo que va de Premier.

El City, que recibe el martes al AEK Atenas en otro capítulo europeo, el tercero, se topó con un adversario ordenado que transita con solvencia por la clasificación. Está en el ecuador con tres partidos ganados y otros tantos perdidos llegó a Manchester.

A pesar de toparse con el marcador en contra a los 19 minutos, cuando apenas había sufrido, solo con un cabezazo de Ruben Dias que obligó a aparecer al meta Christian Walton, con el gol logrado por Phil Foden, dentro del área, a pase del belga Dominik Doku, buscó la igualada pronto.

Y lo consiguió dos minutos después, cuando el líder aún no había asimilado la ventaja. Fue en un pase al espacio, perfecto de Guemissongui Ouattara a Daizen Maeda, más rápido que su marcador. Le dejó en el suelo a Nico O'Reilly, encaró a Gianluigi Donnarumma y le batió.

Hasta que apareció Erling Haaland. No tardó. Tras una amenaza de Emersson, que pudo poner por delante al Ipswich a la media hora, irrumpió el noruego a diez del final, cuando llevó a la red, de cabeza un estupendo pase de Mateo Kovacic.

La ventaja fue local en el descanso. Después, siguió con sus esperanzas el conjunto de Gary O'Neil que amenazó con un disparo alto de Abdou Ouattara y cuando el partido se convirtió en un ida y vuelta, resolvió otra vez el goleador vikingo.

Sentenció en el 69 cuando aprovechó un pase de Ilman Ndiaye para volver a batir a Walton y cerrar el choque que le consolida en la cima de la Premier. Una falta dentro del área de Marc Guehi sobre el ghanés Issahaku Fatawu supuso el penalti que transformó el neerlandés Zian Flemming en el añadido y que complicó el tramo final para el líder.

Enzo Maresca Gary O'Neil

-- Ficha técnica

3 - Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes (Abdukodir Khusanov, m.77), Ruben Dias, Marc Guehi, Nico O'Reilly (Josko Gvariol, m.61); Mateo Kovacic (Enzo Fernández, m.50), Ayyoub Bouaddi; Ilman Ndiaye, Phil Foden (Elliot Anderson, m.77), Jeremy Doku (Antoine Semenyo, m.77); y Erling Haaland.

2 - Ipswich Town: Christian Walton; Dara O'Shea, Issa Diop, Jacob Greaves Jack Clarke, m.91), Leif Davis; Florentino Luis (Azor Matusiwa, m.72), Exequiel Palacios; Abdoul Ouattara, Julio Enciso (Chuba Akpom, m.78), Daizen Maeda (Issahaku Fatawu, m.72); y Emerson Da Silva (Zian Flemming, m.77).

Goles: 1-0, m.19: Phil Foden; 1-1 ,m.21: Daizen Maeda; 2-1, m.34: Erling Haaland; 3-1, m.69: Erling Haaland. 3-2, m.90: Zian Flemming, de penalti.

Árbitro: Farai Hallam. Mostró tarjeta amarilla a Abdoul Ouattara y Leif Davis, del Ipswich y a Josko Gvardiol, del Manchester City.

Incidencias: encuentro de la séptima jornada de la Premier disputado en el Etihad Stadium de Manchester ante unos 55.000 espectadores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

El general Sir Roly Walker pronunció el discurso en la guarnición de Catterick, ante los 700 soldados de la 1.ª División, como recoge ‘Force News’

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 17 octubre

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 17 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

¿Puedes abrir una puerta desde tu terraza a la piscina comunitaria? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

La modificación de fachadas o cerramientos requiere autorización de la comunidad y puede necesitar licencia municipal

¿Puedes abrir una puerta desde tu terraza a la piscina comunitaria? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

La Junta autonómica abre el plazo de inscripción hasta el 27 de octubre en una convocatoria que busca cubrir cargos de Administración General, Gestión Financiera y otras especialidades técnicas

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

¿Puedes abrir una puerta desde tu terraza a la piscina comunitaria? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Barcelona para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

Detenidos dos adolescentes en Burgos por la muerte de una anciana de 83 años durante un robo en su vivienda

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

ECONOMÍA

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

DEPORTES

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”