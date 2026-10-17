2-4. El líder Almería inflige la quinta derrota consecutiva al Sanse

San Sebastián, 17 oct (EFE).- El Almería se llevó este sábado los tres puntos de Zubieta al imponerse por 2-4 a la Real Sociedad B, resultado que consolida al conjunto indálico en el liderato de LaLiga Hypermotion y condena al filial donostiarra a su quinta derrota consecutiva.
A los cinco minutos de partido Calderón dispuso de la primera ocasión del encuentro tras rematar de cabeza demasiado alto desde el centro del área una falta botada por Tomy Carbonell.
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En el minuto 12, una salida a medias fuera del área del guardameta Andrés Fernández fue aprovechada por Soroeta para ganarle el duelo al portero. Sin embargo, tras regatearle, el disparo del delantero fue repelido por el propio Andrés Fernández con una providencial estirada con la portería desguarnecida.
En el minuto 23, un despeje de la zaga almeriense se convirtió en un envío en largo que aprovechó Cipenga para irse por velocidad de Calderón, plantarse en solitario ante Aitor Fraga y anotar el primero para los visitantes.
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Pasada la media hora de juego, Lander Astiazarán envió el balón fuera en un remate cruzado de cabeza desde el punto de penalti tras un gran centro de Gorka Gorosabel desde la línea de fondo de la banda derecha.
Justo antes del descanso, Aitor Fraga erró en un despeje y Miguel De la Fuente aprovechó el pase mal dado para picar el balón por encima del arquero guipuzcoano y anotar el segundo del conjunto andaluz.
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Ya en la segunda mitad, en un córner a favor del Almería, el balón impactó en la mano de Kita al intentar el despeje. Tras la revisión del VAR, el colegiado decretó penalti a favor del cuadro almeriense. Sergio Arribas fue el encargado de transformar la pena máxima con un disparo ajustado al palo izquierdo de la portería de Fraga y poner el 0-3 en el marcador.
En el minuto 58, Dani Díaz colgó un centro al segundo palo que superó a toda la zaga indálica. No obstante, Astiazarán apareció y definió con el interior de la zurda para recortar distancias (1-3).
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Lander Astiazarán volvió a ser protagonista minutos después en una jugada de similar, en la que Soroeta llegó forzado para prolongar el esférico y servírselo en bandeja al atacante, cuyo remate con la zurda se marchó desviado junto al poste derecho de Andrés Fernández.
En el minuto 66 el conjunto visitante rozó el cuarto tanto con un certero cabezazo de Pulido desde el centro del área, tras un medido centro botado porLelo, que obligó a lucirse a Aitor Fraga para palmear el balón rozando la escuadra derecha.
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Once más tarde un preciso centro de Astiazarán fue controlado por Eceizabarrena, quien conectó una potente volea que obligó a lucirse al cancerbero indálico con una notable intervención.
Pocos minutos después, Arkaitz Mariezkurrena se marchó por velocidad tras regatear a dos jugadores en la banda derecha y, casi sin ángulo, armó un potente disparo que obligó a intervenir de nuevo al cancerbero del Almería para desbaratar una nueva ocasión del filial txuri-urdin.
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En el último minuto, Arkaitz Mariezkurrena recortó distancias con el 2-3 tras firmar una sensacional maniobra individual. Enganchó un control orientado a bote pronto, tras un par de rebotes dentro del área, para deshacerse de su marca, amagó ante la salida de otro defensor y definió con un sutil toque de interior ajustado al palo largo, inapelable para el guardameta visitante.
Sin embargo, en la siguiente jugada, nada más reanudarse el juego desde el centro del campo, Nico Melamed desbordó por la banda izquierda y puso un centro al área buscando a Léo Baptistao. En el intento por despejar el peligro, Iñaki Rupérez se adelantó al atacante e introdujo el balón en su propia portería para sellar el 2-4 definitivo.
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- Ficha técnica
2 - Real Sociedad B: Fraga; Ruperez, Kita, Calderón (Osazuwa, min. 88), Balda; Gorosabel (Mariezkurrena, min. 68), Ibai Aguirre (Eceizabarrena, min. 68), Carbonell; Astiazarán, Dani Díaz (Adjabeng, min. 81) y Soroeta (Carrera, min. 68).
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4 - Almería: Andrés Fernández; Luna, Pulido, Bonini, Lelo (Álex Muñoz, min. 74); Dzodic, Javi Muñoz, Chirino (Morcillo, min. 30) , Arribas (Junyent, min. 86), Cipenga (Melamed, min. 74); De la Fuente (Baptistao, min. 86).
Goles: 0-1, min. 23: Cipenga. 0-2, min. 38: De la Fuente. 0-3, min. 54: Arribas. 1-3, min. 58: Astiazarán. 2-3, min. 95: Mariezkurrena. 2-4, min. 96: Rupérez, en propia puerta.
Árbitro: Alejandro Ojaos (C. Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Dani Díaz (min. 34), Soroeta (min. 49) y al visitante Pulido (min. 37).
Incidencias: encuentro correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Zubieta ante 1000 espectadores. EFE
pbl/sab
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