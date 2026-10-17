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2-1. Un gol de Gelabert en el añadido da al Sporting la victoria ante el Albacete

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Gijón, 17 oct (EFE).- Un cabezazo de Gelabert en el último minuto del tiempo añadido dio este sábado al Sporting la victoria ante el Albacete (2-1), en un partido en el que el conjunto manchego había igualado a cuatro minutos del final el tanto inicial del argentino Alejo Sarco.

El triunfo alarga la racha del cuadro asturiano que sumó la tercera victoria seguida y se asienta en la parte alta de la clasificación que cierra su rival, colista, con nueve derrotas, cinco seguidas, y un empate en sus diez encuentros jugados.

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El partido arrancó con alternativas y llegadas de ambos equipos, aunque las más claras en el inicio fueron del Sporting, que avisó primero en una acción por la banda izquierda en la que Enol cedió para Sarco, cuyo disparo cruzado desvió Mariño con una mano salvadora.

El atacante argentino no perdonó en la siguiente ocasión por medio de una recuperación en campo rival tras la que ganó la línea de fondo y buscó a Gelabert, que prolongó de tacón para Corredera, cuya espuela encontró la llegada del propio Sarco para firmar el 1-0 con un remate de zurda a la escuadra más lejana.

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El gol no alteró de inmediato la dinámica del encuentro, pero con el paso de los minutos el Albacete se hizo con el control del balón, aunque su dominio, concentrado en la zona central del campo, apenas inquietó a Yáñez, más allá de algún envío a la espalda de la defensa local.

Sin ocasiones claras en ese tramo, el marcador no se movió y el Sporting se marchó al descanso con la ventaja mínima.

La reanudación mantuvo el mismo guion, con el Albacete como dueño de la posesión y el Sporting replegado en su campo, aunque los visitantes apenas lograron probar a Yáñez en los primeros compases.

La acción más comprometida para los locales en ese tramo fue una petición de penalti por una mano de Jorge Sáenz que el VAR revisó y no consideró punible.

El Sporting, por su parte, generó más peligro en sus llegadas al área, con remates de Enol y Rosas desde el interior que obligaron a intervenir a Mariño.

El conjunto gijonés retrasó sus líneas en los minutos finales y el Albacete, volcado en ataque, encontró el empate en el minuto 86 con un cabezazo de Vallejo, libre de marca en el segundo palo, tras un centro desde la izquierda.

Cuando el partido parecía abocado a las tablas, Otero ganó su duelo a la altura del área rival y abrió para Pablo García, cuyo centro encontró a Gelabert solo en el corazón del área para cabecear el 2-1 en el minuto 94.

Con este triunfo, el Sporting se mantiene en puestos de promoción de ascenso, mientras que el Albacete se marcha de Gijón como colista y sin premio pese a haber dominado la posesión durante buena parte del encuentro.

-- Ficha técnica:

2 - Sporting: Yáñez; Rosas, Gularte, Jorge Sáenz, Cuenca; Manu Rodríguez (Guillamón min 70), Corredera; Gelabert, Gaspar Campos (Bruno min 77), Enol Prendes (Pablo García min 70); Sarco (Otero min 77).

1 - Albacete: Mariño; Vallejo, Lluis López, Neva; Corpas, Pacheco (Javi Villar min 78), Ortuño, San Bartolomé (Agus Medina min 57), Bernabéu (Soberón min 73); Álex Rubio (Higinio min 45) y Da Silva.

Goles: 1-0, M.17 Sarco. 1-1, M.86 Vallejo. 2-1, M.90+4 Gelabert.

Árbitro: Alejandro Morilla Turrión (Comité navarro). Amonestó a los locales Gularte (min 63), Guillamón (min 80) y Pablo García (min 83) y a los visitantes Mariño (min 90+4) e Higinio (min 90+7).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio de El Molinón ante 20.314 espectadores. EFE

dsl/mfc/apa

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