0-1. Manzambi alarga la escalada de Emery

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Redacción deportes, 17 oct (EFE).- Un gol del suizo Johan Manzambi pasada la media hora alargó la escalada del Aston Villa de Unay Emery, que salió con los tres puntos de St. James Park ante el Newcastle (0-1) y se asienta en el ecuador de la Premier League inglesa.

El conjunto de Birmingham ha dejado atrás su mal comienzo y le bastó con el tanto de Manzambi que aprovechó un buen pase de Joao Gomes para, de cabeza, superar al checo Lukas Hornicek.

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Después resguardó su ventaja el equipo visitante que el miércoles recibe al Viking en la tercera jornada de la Liga de Campeones.

El revés acentúa el bache de las urracas que llevan tres derrotas en cuatro partidos y decaen en la clasificación. EFE