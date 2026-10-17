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0-0. El Dortmund no logra superar el muro de Berlín

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Berlín, 17 oct (EFE).- El Borussia Dortmund no pasó este sábado de un 0-0 a domicilio ante un Union Berlín que concedió pocas posibilidades y buscó las suyas cuando tuvo espacios para salir a la contra o en las situaciones a balón parado.

Con ello, el Dortmund, que tuvo un buen comienzo de temporada, completa ahora tres partidos consecutivos sin ganar tras el empate contra el Werder Bremen en la Bundesliga y la derrota en la Liga de Campeones ante el Bodo Glimt.

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El Dortmund se estrelló contra la defensa del Union a lo largo de toda la primera parte. Lo más parecido a una ocasión de gol fue, ya poco antes del descanso, un remate demasiado débil de Nwaneri dentro del área tras una buena combinación que a la postre sin embargo no representó ningún problema para el meta Friedrich Rönnow.

El equipo amarillo y negro llevaba la iniciativa, tenía ventajas en la posesión y procuraba llegar por las bandas pero los remates claros eran escasos.

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El segundo remate, que salió desviado, fue de Maximilian Beier en el minuto 55 cuando recibió dentro del área un centro de Julian Ryerson que conectó de primera.

Del lado del Union, en el minuto 58, Skarke tuvo una gran ocasión en un contragolpe pero su remate salió desviado.

Pese a esas dos escenas, el partido seguía siendo pobre en llegadas claras y estaba marcado por la intensidad y también por cierto desorden.

Del lado del Dortmund, el entrenador Niko Kovac intentó cambiar el partido desde el banquillo con el ingreso de Fabio Silva y de Konstantinos Karetsas. Fabio Silva tuvo detalles -asociándose con Serhou Guirassy- y por momentos dio la impresión de que podía ser el revulsivo que buscaba Kovav- Karetsas no tuvo casi tiempo pues se lesionó cuando llevaba apenas 6 minutos en el campo y tuvo que ser sustituido.

En el descuento, el Dortmund tuvo una buena posibilidad con un cabezazo ligeramente desviado de Mathis Albert a centro de Ryerson.

El Unión, que en las primera jornadas había mostrado mucha debilidad atrás, pareció recuperar hoy su tradicional solidez defensiva que no pudo romper el Dortmund.

- Ficha técnica:

0 - Union Berlín: Rönnow; Haberer (Trimmel, 76), Van den Bosch, Udokhai, Rothe; Schäfer (Kemlien, 76), Khedira; Jeong (Gunther, 93), Aebischer, Imeri (Latte Laht, 46); Skarke (Gray, 70).

0 - Borussia Dortmund: Kobe; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Nwaneri (Fabio Silva, 63), Guisassu, Beier (Karetsas, 63) (Albert, 70).

Árbitro: Daniel Schlager. Amonestó a Nwaneri, Anton, Guirassy, Haberer, Rothe, Skarke

Incidencias: partido de la Bundesliga, disputado en el estadio An der alte Forsterei de Berlín.EFE

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