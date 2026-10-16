Víctor Martín no se fía del colista: "El Valencia tiene muchas fortalezas"

Guardar

Bilbao, 16 oct (EFE).- Víctor Martín, entrenador del Athletic Club, advirtió de que el Valencia, colista de la Liga F y al que recibirá el sábado en Lezama (16:30 horas) en la séptima jornada, es un equipo "con muchas fortalezas" que no debe ser juzgado únicamente por su posición en la clasificación.

"Ha tenido partidos en los que podría haber puntuado perfectamente y ha hecho las cosas bien. Tiene muchas fortalezas que tenemos que contrarrestar. Ya sabéis que nunca miro la clasificación y, desde luego, no es un partido fácil. Va a haber una buena pelea, seguro", señaló el técnico en la rueda de prensa previa.

PUBLICIDAD

Martín, que no podrá contar con la defensa Bibiane Schulze por una lesión muscular, recordó que el conjunto valencianista ha marcado en cuatro de sus seis partidos y consideró que "ha merecido más".

"Creo que nos puede engañar si nos limitamos a ver la clasificación", insistió el entrenador madrileño, quien, no obstante, se mostró optimista respecto a la posibilidad de prolongar tras el parón la buena dinámica del equipo, que antes del descanso liguero venció al Atlético de Madrid en Lezama (3-2) y empató en su visita al Madrid CFF (2-2).

PUBLICIDAD

El técnico atribuyó la motivación y el buen momento del grupo a la estabilidad y a la competencia interna de la plantilla.

"La clave de la motivación de un grupo es la estabilidad y lo demostramos día a día. Todo el mundo merece su sitio y cada vez me cuesta más hacer el once. Siento que estoy siendo injusto con muchas jugadoras que también merecen participar por cómo entrenan y por lo que aportan. Elegir el equipo no está siendo fácil", explicó. EFE

PUBLICIDAD

ibn/jas/apa