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Toni Comín pedirá a la JEC aplazar el acto para acatar la Constitución y ocupar su escaño en el Parlamento Europeo

27/07/2025 El vicepresidente del Consell de la República y eurodiputado de Junts, Toni Comín, durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). La cita marca cinco años desde la fundación de Junts, realizada el 25 de julio de 2020, tras su ruptura con el extinto PDeCAT. El evento cobra un significado simbólico para la formación y para el independentismo catalán, ya que Prats de Molló es un enclave histórico relacionado con el exilio político catalán. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
27/07/2025 El vicepresidente del Consell de la República y eurodiputado de Junts, Toni Comín, durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). La cita marca cinco años desde la fundación de Junts, realizada el 25 de julio de 2020, tras su ruptura con el extinto PDeCAT. El evento cobra un significado simbólico para la formación y para el independentismo catalán, ya que Prats de Molló es un enclave histórico relacionado con el exilio político catalán. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
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El eurodiputado electo de Junts en el Parlamento Europeo (PE) Toni Comín pedirá a la Junta Electoral Central (JEC) aplazar el acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, fijado para el 22 de octubre, que le permitirá ocupar su escaño en la Eurocámara, según ha podido saber Europa Press este viernes.

La JEC ha acordado fijar el acto el 22 de octubre atendiendo a la comunicación presentada por el abogado Gonzalo Boye, en representación de Comín, después de que el Tribunal Constitucional avalase hace unos días la aplicación de la Ley de Amnistía a los delitos de malversación y se desactivasen las órdenes de detención que pesaban sobre él.

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Comín había explicado su intención de regresar de Bruselas el 24 de octubre sobre las 12 del mediodía, por lo que ahora pedirá aplazar la fecha fijada por la JEC para dos días antes.

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